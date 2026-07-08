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伊朗局勢｜霍爾木茲海峽三油輪遇襲 美撤回伊朗石油禁令豁免 兩國談判陷入停滯

即時國際
更新時間：05:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：05:00 2026-07-08 HKT

霍爾木茲海峽地緣政局再度緊張。英國軍方於當地時間週二（7日）證實，三艘油輪在霍爾木茲海峽遭拋射物擊中。聯合國國際海事組織（IMO）指，這是自今年4月底以來，該燃料運輸航道在單日內發生最多襲擊事件的一天。襲擊發生數小時後，美國採取報復性經濟制裁，宣布撤回上月由財政部發出、原定授權伊朗合法銷售石油的60天臨時許可證。此舉令美伊兩國上月達成的臨時停火協議面臨考驗，外界憂慮該全球黃金航道將再度陷入癱瘓，加劇全球經濟負擔。

經阿曼航道遭發炮警告 兩輪受損一輪起火

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）提供的位置情報顯示，三宗襲擊均發生在阿曼或鄰近阿拉伯聯合酋長國（UAE）的對開海域，顯示涉事船隻當時正使用靠近阿曼海岸的航線。其中一艘液化天然氣輪在阿曼對開海域被擊中並引發大火。伊朗國家電視台事後報道稱，該天然氣輪因「無視警告」而遭到襲擊，惟德黑蘭官方並未直接承認責任。至於其餘兩艘船隻亦受到不同程度損壞，幸無人受傷，目前已繼續航行。

德黑蘭當局此前曾多次宣示，只有經其批准的霍爾木茲海峽航線才是安全的。

衛星影像顯示，2026年7月6日，霍爾木茲海峽附近有一群小型船隻。路透社
衛星影像顯示，2026年7月6日，霍爾木茲海峽附近有一群小型船隻。路透社
霍爾木茲海峽地緣政局再度緊張。路透社
霍爾木茲海峽地緣政局再度緊張。路透社
油輪「赫爾加號」停泊在伊拉克巴士拉附近南部海上石油碼頭。路透社
油輪「赫爾加號」停泊在伊拉克巴士拉附近南部海上石油碼頭。路透社

對於週二的襲擊，美國中央司令部目前拒絕置評，伊朗駐聯合國代表團亦未有回應媒體查詢。

作為對襲擊事件的回應，美國政府在數小時後正式撤銷了上月頒發、原定有效期至8月21日的豁免執照。該執照原本允許伊朗在制裁下繼續生產、運送及銷售石油。一名不願透露姓名的美國官員向美聯社表示，美方撤回許可證，是因為伊朗在海峽的挑釁行為「完全不可接受」，必須為此承擔後果。

美國副總統萬斯上月曾表示，美伊高層在瑞士進行了漫長談判，為達成最終和平協議奠定了「良好基礎」。然而隨着美方重新啟動石油制裁，兩國的外交融冰進程已宣告暫停。

戰火威脅全球兩成油氣運力 美伊和談恐成泡影

美伊兩國自今年2月28日爆發軍事衝突以來，國際航運業大受打擊。在和平時期，全球約五分之一的貿易石油和天然氣均須開過霍爾木茲海峽，其戰略地位不言而喻。各國原本寄望透過早前的臨時協議恢復正常航運，以緩解戰爭帶來的全球經濟崩潰壓力，惟新一輪襲擊令局勢再度蒙上陰影。

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