伊朗局勢｜美國發動軍事打擊稱命中逾80目標 撤回伊朗石油禁令豁免

霍爾木茲海峽地緣政局再度緊張。英國軍方於當地時間週二（7日）證實，三艘油輪在霍爾木茲海峽遭炮彈擊中。聯合國國際海事組織（IMO）指，這是自今年4月底以來，該燃料運輸航道在單日內發生最多襲擊事件的一天。襲擊發生數小時後，美國隨即採取報復，宣布撤回上月由財政部發出、原定授權伊朗合法銷售石油的60天臨時許可證，同時對伊朗發動新一輪軍事打擊。

當地時間7日，美軍中央司令部在社交媒體上發文稱，已完成對伊朗新一輪打擊，擊中超過80個目標。美軍中央司令部稱，美軍襲擊了伊朗的防空系統、指揮控制網絡、海岸雷達站點、反艦導彈能力，以及超過60艘伊朗伊斯蘭革命衛隊小型快艇。

局勢急速升溫。此舉令美伊兩國上月達成的臨時停火協議面臨考驗，外界憂慮該全球黃金航道將再度陷入癱瘓，加劇全球經濟負擔。

伊媒：伊朗南部傳爆炸聲

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）提供的位置情報顯示，三宗襲擊均發生在阿曼或鄰近阿拉伯聯合酋長國（UAE）的對開海域，顯示涉事船隻當時正使用靠近阿曼海岸的航線。其中一艘液化天然氣輪在阿曼對開海域被擊中並引發大火。伊朗國家電視台事後報道稱，該天然氣輪因「無視警告」而遭到襲擊，惟德黑蘭官方並未直接承認責任。至於其餘兩艘船隻亦受到不同程度損壞，幸無人受傷，目前已繼續航行。

德黑蘭當局此前曾多次宣示，只有經其批准的霍爾木茲海峽航線才是安全的。

衛星影像顯示，2026年7月6日，霍爾木茲海峽附近有一群小型船隻。路透社

霍爾木茲海峽地緣政局再度緊張。路透社

油輪「赫爾加號」停泊在伊拉克巴士拉附近南部海上石油碼頭。路透社

對於週二的襲擊，伊朗駐聯合國代表團暫時未有回應。

作為對襲擊事件的回應，美國政府在數小時後正式撤銷了上月頒發、原定有效期至8月21日的豁免執照。該執照原本允許伊朗在制裁下繼續生產、運送及銷售石油。一名不願透露姓名的美國官員向美聯社表示，美方撤回許可證，是因為伊朗在海峽的挑釁行為「完全不可接受」，必須為此承擔後果。

其後，美國中央司令部亦在社交媒體上發表聲明稱，美軍向伊朗發動新一輪軍事打擊，「旨在讓伊朗為在國際水道上襲擊由無辜平民商船付出沉重代價」。

美軍稱，伊朗所作屬侵略行為，「毫無道理、十分危險，並且明顯違反了停火協議」。

路透社引述伊媒報道，伊朗南部港口城市錫里克（Sirik）傳出數次爆炸聲，其中6枚炮彈擊中該市Taheroui碼頭地區。

半島電視台亦報道，由伊朗控制、具有重要戰略意義的格什姆島（Qeshm Island）也傳出至少六次爆炸聲。

美國副總統萬斯上月曾表示，美伊高層在瑞士進行了漫長談判，為達成最終和平協議奠定了「良好基礎」。然而隨着美方重新啟動石油制裁，兩國的外交融冰進程已宣告暫停。

美伊兩國自今年2月28日爆發軍事衝突以來，國際航運業大受打擊。在和平時期，全球約五分之一的貿易石油和天然氣均須開過霍爾木茲海峽，其戰略地位不言而喻。各國原本寄望透過早前的臨時協議恢復正常航運，以緩解戰爭帶來的全球經濟崩潰壓力，惟新一輪襲擊令局勢再度蒙上陰影。