年花$1500萬抗衰老 「逆齡富豪」罹不治之症 僅2%至5%人口中招

傾財力追求長壽健康，結果卻不似預期。曾拍攝Netflix紀錄片、以「換血逆齡」聞名全球的48歲美國創投家兼科技富豪Bryan Johnson，日前在社交網X自爆確診目前無藥可治的自身免疫性疾病——自體免疫性胃炎（AIG）。這項罕見病發病率僅2%至5%，病狀是其免疫系統誤將健康的胃黏膜細胞視為攻擊目標，令其胃部正在殘酷地「吃掉自己」。醫療團隊表示，除控制病情外別無他法，令這名每年砸重金抗衰老的富豪面臨重大考驗。

年花千五萬「藍圖計劃」 曾攜子開創三代換血

Bryan Johnson堪稱長壽偏執重症患者的代表，他於2021年啟動名為「藍圖計劃」（Blueprint）的抗衰老治療，先後聘請逾30名醫生和專家監督治療方案，每年花費高達200萬美元（約1560萬港元）。他長年堅持嚴格的純素飲食、每天服用數十種補充劑、每周進行三次高強度運動，每月更頻繁進行醫療檢查。莊遜曾聲稱，這些複雜療程幫助他清除了睾丸中的微塑膠，並戰勝了脫髮等中年危機。

為了延緩衰老以爭取更多時間陪伴兒子，Bryan Johnson曾連續數月接受血漿置換治療。在2023年4月，他甚至嘗試了震驚世界的家族「三代換血」，把17歲兒子的血液注入自己體內，再把自己的血液輸給70歲的父親。然而三個月後，他因未見任何成效而終止了該療法。

隱藏體內至少十年 鐵蛋白偏低成唯一線索

報道指，自體免疫性胃炎（AIG）會導致胃部持續發炎，患者可能因缺乏維他命B12而出現貧血，長期下來更會增加患胃癌的風險。Bryan Johnson長年不知道自己患有這種疾病，其病情整整被掩蓋了最少10年。

他事後回顧，AIG的早期跡象其實有跡可尋，關鍵線索在於其體內負責儲存鐵質的「鐵蛋白」（ferritin）水平偏低，卻沒有引發貧血。由於AIG患者通常沒有特別明顯的症狀，其產生的腹痛、缺鐵、食慾不振或原因不明的體重下降，往往被歸因於其他疾病。現代醫療往往忽略了「缺鐵卻無貧血」這項指標，當患者未出現貧血時，鐵儲存不足常被視為正常，很少有人會進一步追查，成為醫療盲點。

昔日壓力與不健康生活種病因 醫療團隊擬展開實驗性治療

Bryan Johnson透露，他的生活方式並非一直健康，小時候經常進食快餐和含糖飲品，成年後亦多年飽受壓力、體重增加和慢性抑鬱症煎熬。他認為這些長期壓力和不健康習慣，導致其身體在某一刻開始出現自體免疫過程，先是影響了甲狀腺，繼而蔓延至胃黏膜。他早在21歲時便確診甲狀腺功能減退症（AITD），而「鐵與甲狀腺」相互影響，缺鐵會損害甲狀腺激素轉化，甲狀腺功能減退又損害身體對鐵的利用，令幾款病徵看似獨立，實際一環扣一環。

Bryan Johnson的醫療團隊最終透過血液檢測發現其抗壁細胞抗體水平升高，並透過胃切片檢查證實胃黏膜早期出現脆弱跡象，這才正式揭開AIG的謎底。雖然此病無法根治，但Bryan Johnson表示目前正接受靜脈注射鐵劑治療，可一次補充完整劑量的鐵質。這名「生物學黑客」秉持一貫作風，強調會繼續「嘗試解決這種疾病」，未來將定期監測鐵蛋白、維他命B12及胃泌素等指標，並計劃進行重複活檢，以制定實驗性的干預治療方案，決不向命運低頭。