解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉

好人無好報？南韓一名主修應急救護學系的男大學生，日前與友人前往溪谷遊玩時，挺身施救一名溺水昏迷、已無呼吸脈搏的初中少女。男生在徵得少女母親同意後，解開其胸圍扣進行心肺復甦法（CPR），成功將少女從鬼門關前救回。詎料，少女父親事後竟「恩將仇報」，怒控男生「強制猥褻」並以肋骨骨折為由，勒索高達800萬韓圜（約4.5萬港元）的和解金。事件曝光後激起公憤，警方深入調查後終證實男生無犯罪嫌疑，而涉嫌誣告勒索的家長，目前反遭警方以「妨礙公務罪」正式立案調查。

徵得少女母親同意解胸圍救命 消防大讚處置得宜

據南韓媒體《News1》報道，該名就讀應急救護學系、自稱持有一級急救救護員執照的男大學生，日前在網上發論壇發文申冤，透露自己「對昏倒地上的年輕女子進行CPR後，險些變成罪犯」。案發當日，他在溪谷發現該名女中學生溺水失去意識。眼見情況危急，他立刻報警，並在現場取得少女母親的同意後，隨即展開施救。

男事主是應急救護學系學生，卻因救人險陷不白之冤。資料圖片/示意圖

男事主在網上發論壇發文申冤，透露自己險因救人變成罪犯，事件引起網民關注。AI生成圖

為了確保胸外按壓的位置準確且深度足夠，男生依法規解開了少女的胸圍扣，持續施救約10至15分鐘，直至專業救護人員趕抵接手。少女送院後幸運恢復呼吸及心跳，現場消防員亦大讚男學生處置得宜、救人有功。

然而僅數小時後，男學生卻接到少女父親的電話，怒斥他「為何解開內衣扣」，質疑其在急救期間觸碰女兒胸部，揚言要控告他「強制猥褻罪」。該名父親更聲稱女兒因CPR導致「肋骨骨裂」，揚言提交傷害診斷書，向男學生勒索500萬至800萬韓圜（約2.58萬至4.14萬港元）的巨額和解金。

男學生隨後確實收到警方的到案通知書。他痛心地表示，自己的夢想是成為消防員，深怕這場毫無根據的冤案會讓自己留下性犯罪前科，徹底毀掉前途與人生。

輿論炮轟「自私世界」 警方還清白反查無良家長

貼文曝光後瞬間引發南韓網民熱議。大批網民群起聲討該名父親，痛批其厚顏無恥：「在緊急情況下救人還要被反咬，以後誰還敢挺身而出？」、「這世界變成了看到快死的人也只能假裝沒看到走掉的世界」。亦有專業網民指出，醫學上進行高強度CPR本來就極易造成肋骨骨折，以此要求賠償簡直不可理喻。

經過警方深入調查，這宗荒謬的案件日前終於水落石出。男學生更新網誌表示，警方已正式以「無嫌疑」結案，當局亦作出不起訴處分，成功洗刷冤屈。至於該名企圖藉機索賠的父親，不僅未獲半分錢，目前反因虛構事實、涉嫌「妨礙公務罪」被警方正式立案調查，可謂自食其果。

不過，事件亦引來一絲插曲。有南韓現職消防員在網上指出，按照當地現行制度，應急救護學系的學生在畢業前「通常無法參加一級急救救護員國家考試」，對男大學生聲稱的執照資格提出質疑。

據南韓媒體《News1》報道，該名就讀應急救護學系、自稱持有一級急救救護員執照的男大學生，日前在網上發論壇發文申冤，透露自己「對昏倒地上的年輕女子進行CPR後，險些變成罪犯」。案發當日，他在溪谷發現該名女中學生溺水失去意識。眼見情況危急，他立刻報警，並在現場取得少女母親的同意後，隨即展開施救。

為了確保胸外按壓的位置準確且深度足夠，男生依法規解開了少女的胸圍扣，持續施救約10至15分鐘，直至專業救護人員趕抵接手。少女送院後幸運恢復呼吸及心跳，現場消防員亦大讚男學生處置得宜、救人有功。

獲釋五日再犯案？父以肋骨骨折勒索巨款

然而僅數小時後，男學生卻接到少女父親的電話，怒斥他「為何解開內衣扣」，質疑其在急救期間觸碰女兒胸部，揚言要控告他「強制猥褻罪」。該名父親更聲稱女兒因CPR導致「肋骨骨裂」，揚言提交傷害診斷書，向男學生勒索500萬至800萬韓圜（約2.58萬至4.14萬港元）的巨額和解金。

男學生隨後確實收到警方的到案通知書。他痛心地表示，自己的夢想是成為消防員，深怕這場毫無根據的冤案會讓自己留下性犯罪前科，徹底毀掉前途與人生。

輿論炮轟「自私世界」 警方還清白反查無良家長

貼文曝光後瞬間引發南韓網民熱議。大批網民群起聲討該名父親，痛批其厚顏無恥：「在緊急情況下救人還要被反咬，以後誰還敢挺身而出？」、「這世界變成了看到快死的人也只能假裝沒看到走掉的世界」。亦有專業網民指出，醫學上進行高強度CPR本來就極易造成肋骨骨折，以此要求賠償簡直不可理喻。

經過警方深入調查，這宗荒謬的案件日前終於水落石出。男學生更新網誌表示，警方已正式以「無嫌疑」結案，當局亦作出不起訴處分，成功洗刷冤屈。至於該名企圖藉機索賠的父親，不僅未獲半分錢，目前反因虛構事實、涉嫌「妨礙公務罪」被警方正式立案調查，可謂自食其果。

不過，事件亦引來一絲插曲。有南韓現職消防員在網上指出，按照當地現行制度，應急救護學系的學生在畢業前「通常無法參加一級急救救護員國家考試」，對男大學生聲稱的執照資格提出質疑。