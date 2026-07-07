惡搞連鎖壽司店｜日男指碰豉油瓶嘴被捕 五日前洗潔精噴壽司僅罰款$2萬惹議

日本埼玉縣發生一宗離譜連鎖壽司店惡搞事件。一名被網民稱為「濱壽司洗劑哥」的43歲無業男子，上月才因在連鎖迴轉壽司店「はま寿司」（濱壽司）向食物噴灑洗潔精而被捕判罰，豈料他獲釋僅五日，竟再度「光顧」同一連鎖集團的分店，故意用手指觸碰並舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。日本警方周一（6日）以涉嫌「威力業務妨害」（妨害業務）罪名再次將其拘捕。事件引發日本社會強烈憤慨，壽司店已表明考慮向其提出索償。

認貪流量拍片 辯稱不確定觸及瓶口

涉案被捕男子居住於埼玉縣毛呂山町，目前報稱無業。埼玉縣西入間警署表示，案發於上月28日，該男子在縣內一間「はま寿司」分店內，涉嫌用手觸碰供顧客使用的豉油瓶口，並做出舔舐手指的動作，將整個滋擾過程拍成影片後上傳至社交平台，嚴重妨礙店舖的正常商業營運。

日本男子故意用手指觸碰並舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。 X@gorilla_buzz7

日本男子惡搞連鎖壽司店，更拍片放上社交平台炫耀。 X@gorilla_buzz7

日本男子上月才因在同一間連鎖迴轉壽司店向食物噴灑洗潔精而被捕判罰。X@hex6u

涉案男子在接受警方盤問時供認不諱，承認其惡劣行為純粹是為了吸引網絡流量及增加點擊率，惟他作供時辯稱「不清楚手指有否觸及豉油瓶口」。

前科僅判罰兩萬港元 網民痛批罰得太輕

《讀賣新聞》等日本媒體報道，這已非該名男子首次作出性質惡劣的「迷惑」（滋擾）行為。今年5月，他已曾在埼玉縣另一家「はま寿司」分店內，拍片記錄自己向迴轉輸送帶上的壽司噴灑懷疑餐具洗潔精。他隨後遭到警方拘捕，並於上月23日被簡易起訴，法院判處其罰金50萬日圓（折合約2.4萬港元）。

詎料，該男子在繳付罰款獲釋短短五日後，竟然再次將同一家連鎖壽司店列為目標悍然作案。事件曝光後隨即激起日本網民排山倒海的憤怒，主流輿論紛紛痛批首次判罰50萬日圓「過於寬鬆」，根本無法令其真正反省，亦完全起不到震懾作用。鑑於其行為對餐飲行業造成嚴重的商譽及經濟損失，壽司店方面強調，目前正考慮循法律途徑向疑犯正式提出索償。