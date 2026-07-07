惡搞連鎖壽司店｜日男指碰豉油瓶嘴被捕 五日前洗潔精噴壽司僅罰款$2萬惹議
更新時間：08:33 2026-07-07 HKT
發佈時間：08:33 2026-07-07 HKT
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日本埼玉縣發生一宗離譜連鎖壽司店惡搞事件。一名被網民稱為「濱壽司洗劑哥」的43歲無業男子，上月才因在連鎖迴轉壽司店「はま寿司」（濱壽司）向食物噴灑洗潔精而被捕判罰，豈料他獲釋僅五日，竟再度「光顧」同一連鎖集團的分店，故意用手指觸碰並舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。日本警方周一（6日）以涉嫌「威力業務妨害」（妨害業務）罪名再次將其拘捕。事件引發日本社會強烈憤慨，壽司店已表明考慮向其提出索償。
認貪流量拍片 辯稱不確定觸及瓶口
涉案被捕男子居住於埼玉縣毛呂山町，目前報稱無業。埼玉縣西入間警署表示，案發於上月28日，該男子在縣內一間「はま寿司」分店內，涉嫌用手觸碰供顧客使用的豉油瓶口，並做出舔舐手指的動作，將整個滋擾過程拍成影片後上傳至社交平台，嚴重妨礙店舖的正常商業營運。
涉案男子在接受警方盤問時供認不諱，承認其惡劣行為純粹是為了吸引網絡流量及增加點擊率，惟他作供時辯稱「不清楚手指有否觸及豉油瓶口」。
前科僅判罰兩萬港元 網民痛批罰得太輕
《讀賣新聞》等日本媒體報道，這已非該名男子首次作出性質惡劣的「迷惑」（滋擾）行為。今年5月，他已曾在埼玉縣另一家「はま寿司」分店內，拍片記錄自己向迴轉輸送帶上的壽司噴灑懷疑餐具洗潔精。他隨後遭到警方拘捕，並於上月23日被簡易起訴，法院判處其罰金50萬日圓（折合約2.4萬港元）。
詎料，該男子在繳付罰款獲釋短短五日後，竟然再次將同一家連鎖壽司店列為目標悍然作案。事件曝光後隨即激起日本網民排山倒海的憤怒，主流輿論紛紛痛批首次判罰50萬日圓「過於寬鬆」，根本無法令其真正反省，亦完全起不到震懾作用。鑑於其行為對餐飲行業造成嚴重的商譽及經濟損失，壽司店方面強調，目前正考慮循法律途徑向疑犯正式提出索償。
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