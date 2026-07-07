Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惡搞連鎖壽司店｜日男指碰豉油瓶嘴被捕 五日前洗潔精噴壽司僅罰款$2萬惹議

即時國際
更新時間：08:33 2026-07-07 HKT
發佈時間：08:33 2026-07-07 HKT

日本埼玉縣發生一宗離譜連鎖壽司店惡搞事件。一名被網民稱為「濱壽司洗劑哥」的43歲無業男子，上月才因在連鎖迴轉壽司店「はま寿司」（濱壽司）向食物噴灑洗潔精而被捕判罰，豈料他獲釋僅五日，竟再度「光顧」同一連鎖集團的分店，故意用手指觸碰並舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。日本警方周一（6日）以涉嫌「威力業務妨害」（妨害業務）罪名再次將其拘捕。事件引發日本社會強烈憤慨，壽司店已表明考慮向其提出索償。

認貪流量拍片 辯稱不確定觸及瓶口

涉案被捕男子居住於埼玉縣毛呂山町，目前報稱無業。埼玉縣西入間警署表示，案發於上月28日，該男子在縣內一間「はま寿司」分店內，涉嫌用手觸碰供顧客使用的豉油瓶口，並做出舔舐手指的動作，將整個滋擾過程拍成影片後上傳至社交平台，嚴重妨礙店舖的正常商業營運。

日本男子故意用手指觸碰並舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。 X@gorilla_buzz7
日本男子故意用手指觸碰並舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。 X@gorilla_buzz7
日本男子惡搞連鎖壽司店，更拍片放上社交平台炫耀。 X@gorilla_buzz7
日本男子惡搞連鎖壽司店，更拍片放上社交平台炫耀。 X@gorilla_buzz7
日本男子上月才因在同一間連鎖迴轉壽司店向食物噴灑洗潔精而被捕判罰。X@hex6u
日本男子上月才因在同一間連鎖迴轉壽司店向食物噴灑洗潔精而被捕判罰。X@hex6u

涉案男子在接受警方盤問時供認不諱，承認其惡劣行為純粹是為了吸引網絡流量及增加點擊率，惟他作供時辯稱「不清楚手指有否觸及豉油瓶口」。

前科僅判罰兩萬港元 網民痛批罰得太輕

《讀賣新聞》等日本媒體報道，這已非該名男子首次作出性質惡劣的「迷惑」（滋擾）行為。今年5月，他已曾在埼玉縣另一家「はま寿司」分店內，拍片記錄自己向迴轉輸送帶上的壽司噴灑懷疑餐具洗潔精。他隨後遭到警方拘捕，並於上月23日被簡易起訴，法院判處其罰金50萬日圓（折合約2.4萬港元）。

詎料，該男子在繳付罰款獲釋短短五日後，竟然再次將同一家連鎖壽司店列為目標悍然作案。事件曝光後隨即激起日本網民排山倒海的憤怒，主流輿論紛紛痛批首次判罰50萬日圓「過於寬鬆」，根本無法令其真正反省，亦完全起不到震懾作用。鑑於其行為對餐飲行業造成嚴重的商譽及經濟損失，壽司店方面強調，目前正考慮循法律途徑向疑犯正式提出索償。

 

 

 

最Hit
世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強
世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強
足球世界
4小時前
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫（右圖：唐綺晴攝）
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
12小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
19小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
世界盃2026｜C朗3記攻門未果 最後一舞留憾淚灑賽場
世界盃2026｜C朗3記攻門未果 最後一舞留憾淚灑賽場
足球世界
3小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
22小時前
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
影視圈
11小時前
陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋
陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋
影視圈
14小時前
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT