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遊泰注意｜全面升級出境行李檢查 增X光掃瞄加派警犬嗅探

即時國際
更新時間：21:57 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:57 2026-07-06 HKT

日前一宗泰航空姐帶貨赴澳洲變運毒的案件引發關注，泰國海關總署署長潘通表示，海關已全面升級毒品攔截措施，增加出境行李X光檢查程序，並部署警犬對包裹及行李進行毒品嗅探檢查。

泰國全部28個機場皆升級對出境行李、旅客與機組人員的檢尞查。部分機場未配備出境專用的X光設備，行李疑似要送往入境位置掃描。警方也部署警犬，對包裹及行李進行毒品嗅探檢查。

此外，自6月17日起，泰國海關已提高非法出口大麻的處罰標準，每公斤罰款3萬泰銖（約7100港元），並依法沒收涉案物品。

泰航空姐收錢代運「托特包」到澳洲涉運毒被捕。 美聯社
泰航空姐收錢代運「托特包」到澳洲涉運毒被捕。 美聯社
泰航空姐收錢代運「托特包」到澳洲涉運毒被捕。 美聯社
泰航空姐收錢代運「托特包」到澳洲涉運毒被捕。 美聯社

潘通表示，過去泰國海關與大多數國家一樣，主要將執法重點放在入境環節，對出境旅客檢查相對寬鬆。但鑒於泰國完善的交通和物流體系被跨國犯罪集團利用，逐漸淪為毒品過境通道，海關決定調整執法策略。他坦言：「過去我們擔心加強出境檢查會影響國家形象，但現在必須作出改變。」

數據顯示，自2025年10月1日至2026年6月30日，泰國海關在 9個月內，偵破毒品案件超過10宗，查獲毒品總價值約7億至8億泰銖（1.65億至1.88億港元）。相關行動由海關聯合禁毒警察局、泰國禁毒委員會辦公室、泰國機場集團及泰國港務局等多個部門協同開展。

潘通透露，就在7月5日，海關在清萊府美賽口岸查獲一名緬甸三輪車夫攜帶超過100公斤氯胺酮入境，證明泰國並非毒品生產國，只是被跨國犯罪集團當成轉運站。

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