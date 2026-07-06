佐賀600年歷史圓通寺火災 竟是28歲僧侶嫌「修行太累」一把火燒了

日本佐賀縣伊萬里市有600多年歷史的古寺「圓通寺」上周發生大火，經調查竟發現是寺內一名年輕見習僧侶，因為厭世、不滿修行太累而縱火，周一凌晨落網。

據日媒報導，圓通寺據信建於14世紀左右，現在的主殿則在1884年落成。6月30日凌晨3時30分，寺裏突然發生火警，燒了7小時才撲滅，主殿及超過1000平方公尺的寺院建築幾乎全毀。

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寺內有1名住持及2名見習僧侶居住。事發時住持外出不在，28歲嫌犯、見習僧侶森永吉主動告知另一名見習僧侶「失火了」，2人及時逃生，並未釀成傷亡。據警署表示，森永吉在親手縱火約10分鐘後，自行撥打119報案。

森永吉自去年4月起在該寺修行，面對調查時，他表示：「因為厭倦了人生的一切，所以縱火。」此外，據稱他因誦經及生活指導等問題遭斥責，或擊打背部，他覺得自己被要求的修行量比其他修行僧更多，因而心生不滿。

佐賀縣伊萬里市圓通寺本堂。 4travel.jp

當局經火災現場調查、鑑識工作及對相關人員訊問後，逐漸對森永吉產生懷疑。

圓通寺屬臨濟宗南禪寺派，作為僧侶修行道場而聞名。此地亦曾是明治政府實施廢藩置縣、佐賀縣成立之前所存在的「伊萬里縣」的縣廳所在地。