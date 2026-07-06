日本倫常慘案 | 群馬縣狠父勒殺2兒女 妻子返家揭發報案

日本群馬縣伊勢崎市田中島町周日（5日）發生倫常慘案，一名42歲男子涉嫌在家中勒殺6歲女兒及3歲兒子，妻子晚上返家時驚見慘況，連忙報警。嫌犯其後向警署自首，坦承用領帶勒死兒女。

嫌犯是上班族井上敏典，警方和消防單位獲報趕到現場時，發現2名幼童都已明顯死亡，旋即於當晚逮捕自首的嫌犯，目前推估他是在下午3時許對子女痛下殺手。

群馬縣伊勢崎市發生倫常命案，圖為伊勢崎車站。維基百科

井上敏典和妻子及一對兒女共4人一同居住，他在接受警方查問時坦承是用領帶勒死女兒井上明莉及兒子柊利，至於行兇動機等細節還有待調查。

遇害小童年僅6歲及3歲

據報遇害女童就讀小學一年級。案件於晚上8時05分左右揭發，38歲的母親返家後，發現2名孩子倒臥在床上，嚇得立刻撥打119報案。

2名小童雙雙倒在棉被上，且頸部皆有遭到勒住的痕跡，當場確認死亡。就在妻子報案約30分鐘後，井上主動前往伊勢崎警署投案。

鄰居錯愕 形容涉案家庭和睦

警方在遺體附近尋獲疑似為作案工具的領帶，井上也在接受調查時向警方供稱用領帶等物品勒死了兒女。

這宗倫常慘案令周遭鄰居相當錯愕，一名住在附近的80多歲老婦難過地表示，「他們是很和睦的一家人，到底發生了什麼事啊？」