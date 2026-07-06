萬斯被揭10年前投書 痛罵特朗普：「文化海洛英」

在美國慶祝建國250周年之際，當地知名雜誌《大西洋月刊》特地重新刊登副總統萬斯（JD Vance）在10年前寫下的一篇反特朗普文章，他當時痛批特朗普是「文化海洛英」（cultural heroin），形容「特朗普的承諾就像是扎在美國整體社會靜脈裡的那根毒品針頭」。除此之外，萬斯亦曾痛罵特朗普是「美國的希特拉」（America’s Hitler）。

亦曾痛批「美國的希特拉」

該雜誌指出，重新刊登這篇文章，以便讀者能夠自行判斷萬斯對特朗普的評價，是否經得起時間的考驗。萬斯這篇文章於特朗普首次角逐白宮並勝選的期間發表，當時的特朗普副手還是彭斯（Mike Pence）。那時尚未踏入政壇的萬斯，剛出版了探討白人勞工階級與鐵鏽帶成長經歷的暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），並在創投公司秘銀資本管理（Mithril Capital Management）任職。

萬斯被揭曾痛批特朗普是美國的希特拉。美聯社

萬斯被廣泛認為將與國務卿魯比奧（右一）一起角逐下屆總統。路透社

萬斯在10年前的投書中直言，在政府信任度低迷與經濟衰退的社會危機下，許多美國人將特朗普當成止痛藥。

他使用「文化海洛英」來形容特朗普的政治吸引力，認為特朗普提供了一種逃避痛苦的簡單方法，對每個複雜問題都給出簡單解方，卻提不出具體細節，因為他根本辦不到，「特朗普的承諾就像是扎在美國整體社會靜脈裡的那根毒品針頭。」

強調「只能讓人短暫感覺良好」

萬斯當時更斷言，特朗普只能讓人短暫感覺良好，但無法真正解決群眾的病痛，總有一天支持者會清醒過來。

這篇被重新上架的文章迅速在網上引發瘋傳。事實上，萬斯過去曾公開自稱是「絕對反特朗普的人」（never Trump guy），甚至痛罵特朗普是「美國的希特拉」，批評他不適任，會把白人勞工階級帶向非常黑暗的境地。

如今變堅定捍衛者

然而，萬斯在2022年競選俄亥俄州參議員時態度出現180度大轉彎，在特朗普力挺下當選，隨後更成為特朗普2024年選戰的搭檔並贏得大選。

如今，身為特朗普的堅定捍衛者，萬斯被廣泛認為將與國務卿魯比奧一起角逐下屆總統。