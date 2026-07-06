世界盃2026｜佛得角球隊返國獲英雄式歡迎 數萬人接機 機場職員跪拜致意

非洲國家佛得角（Cape Verde）國家隊完成歷史性世界盃之旅後返國，周日抵達首都普拉亞（Praia），獲數以萬計球迷到機場迎接。

球迷：與強隊抗衡令人驕傲

球隊在世界盃創下隊史最佳成績後回國，機場一帶氣氛如嘉年華般熱鬧，支持者敲鼓、跳舞、高呼口號，並揮舞國旗，迎接「藍鯊」回家。從網上片段可見，一名機場地勤職員在客機抵達機場，向球隊乘搭的飛機跪拜致意。

佛得角在世界盃32強與衛冕冠軍阿根廷激戰至加時，以2：3惜敗出局，但仍創下隊史最佳成績，亦是首次晉身世界盃決賽周。門將禾辛拿（Vozinha）表示：「這是與人民共享的偉大時刻。雖然未能走得更遠，但我們已盡力，現在要一起慶祝。」

有球迷表示，球隊作為世界盃最小參賽國之一，仍能與西班牙、烏拉圭等強隊抗衡，令人深感驕傲。

佛得角今次世界盃排名世界第67位，小組賽錄得3戰和局，包括首戰0：0逼和歐洲冠軍西班牙。其後面對阿根廷一戰，一度兩度追平戰成2：2，最終在加時階段惜敗。

該場對阿根廷的比賽中，佛得角曾先落後，其後追平1：1，再度失守後由施尼·盧比斯·卡布拉（Sidny Lopes Cabral）射入世界波再度扳平，惟最終因對手頭槌折射入網而出局。

主教練：小國能與世界級球隊競爭

主教練布比斯塔（Bubista，Pedro Leitão Brito）表示，球隊距離互射十二碼僅一步之遙，但已創造歷史：「我們證明了小國同樣可以與世界頂級球隊競爭。」文化及體育部長杜阿爾特（António Duarte）則讚揚球隊及教練，形容他們「鞏固了佛得角作為偉大國家的地位」。

今次回國慶祝亦正值佛得角獨立日，當地同時紀念脫離葡萄牙殖民統治51周年。