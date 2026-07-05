內塔尼亞胡或下周訪白宮 特朗普：「他知道誰是大佬」

美國《Axios》報道，美國總統特朗普表示，以色列總理內塔尼亞胡已要求與他在白宮會面，時間最快可能在下周，即特朗普結束北約峰會行程返美後成事。不過，以方官員表示，基於特朗普將出席7月7日至8日在土耳其舉行的北約峰會，會面未必可於下周成行，較大機會安排在其後一周。

特朗普：與內塔尼亞胡關係良好

特朗普在電話訪問中表示，自己與內塔尼亞胡關係良好，並稱「他知道誰是大佬」。若會面落實，將是兩人自今年2月在美國白宮戰情室會面以來首次正式會晤。當時，內塔尼亞胡曾向特朗普提出對伊朗發動聯合戰事的計劃。

以色列總理辦公室表示，內塔尼亞胡周五曾致電特朗普，祝賀美國獨立250周年，雙方並同意不久後在美國會面。辦公室又稱，內塔尼亞胡在通話中強調，美國是全球自由的保證者，以方非常重視兩國之間的密切關係。

報道又指，特朗普團隊近月來對內塔尼亞胡的觀感轉趨複雜，部分幕僚對他愈來愈不信任。路透社

美官員：內塔尼亞胡作出多項錯判

報道又指，特朗普團隊近月來對內塔尼亞胡的觀感轉趨複雜，部分幕僚對他愈來愈不信任。一名美國官員更表示，不少特朗普身邊人士認為，內塔尼亞胡在多項判斷上「都錯了」。

報道稱，特朗普上月亦曾在電話中就以色列擴大黎巴嫩戰事向內塔尼亞胡發火，批評他「瘋狂」並認為對方不知感激。這些分歧進一步擴大了共和黨內部就以色列問題出現的裂痕。

驚訝伊朗人葬禮上落淚 質疑做戲

在中東局勢方面，特朗普告訴《Axios》，他正關注前伊朗最高領袖哈梅內伊的葬禮。特朗普聲稱伊朗方面「急切想達成協議」，而雙方已同意在哈梅內伊葬禮結束前暫停談判及交火。

特朗普表示，驚訝地看到有伊朗人在葬禮上落淚，並質疑是否「假眼淚」。路透社

特朗普又說，自己驚訝地看到有伊朗人在葬禮上落淚，並質疑是否「假眼淚」。