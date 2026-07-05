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萬斯批英國長期被領導層辜負 冀下任首相帶來結構性改革

即時國際
更新時間：07:23 2026-07-05 HKT
發佈時間：07:23 2026-07-05 HKT

美國副總統萬斯（JD Vance）接受《星期日泰晤士報》專訪時表示，英國「長期被其領導層辜負」，並希望英國下一任首相能帶來選民期待的結構性改變。

望下任首相讓英國重回正軌

萬斯指，英國近年頻繁更換政府，反映出英國政治存在更深層問題。他說：「我看到的是，過去幾年有6位首相。這對我來說，意味着英國政治有些地方出了嚴重問題，而民眾正強烈要求重大結構改革。」萬斯表示，希望貝安德（Andy Burnham），或者其他任何人，都能讓英國重回正軌。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）上月宣布將在執政兩年後下台，令英國在10年內將迎來第7位首相，工黨議員貝安德被普遍視為接任熱門人選。

工黨議員貝安德被普遍視為接任熱門人選。路透社
工黨議員貝安德被普遍視為接任熱門人選。路透社
英國首相施紀賢上月宣布將在執政兩年後下台。路透社
英國首相施紀賢上月宣布將在執政兩年後下台。路透社
萬斯形容英國是「令人驚嘆的國家」，並稱讚英國人民「在美國之外是世界上最優秀的人」。路透社
萬斯形容英國是「令人驚嘆的國家」，並稱讚英國人民「在美國之外是世界上最優秀的人」。路透社

萬斯在訪問中表示，他對伯納姆了解不多，但強調無論誰成為首相，美國都會與英國繼續合作。他說：「無論誰成為首相，我們都會與他們合作，並盡可能取得最好的合作成果。」

讚英國人民是美國之外最優秀的人

談及英美關係，萬斯形容英國是「令人驚嘆的國家」，並稱讚英國人民「在美國之外是世界上最優秀的人」。他表示，雖然美國與施紀賢政府之間在伊朗、加沙及烏克蘭等議題上存在分歧，但雙方仍維持「特殊關係」，並在貿易與投資方面持續合作。

美國前總統特朗普早前亦對施紀賢辭職作出評論，形容他是「好人」及「某種程度上的朋友」，但同時批評其在移民及能源政策上表現不佳。特朗普亦提到，若貝安德成為下任首相，英國可能不會支持擴大北海石油及天然氣開發，而這正是他過去曾向施紀賢提出的政策方向。

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