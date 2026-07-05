哈梅內伊葬禮｜紐時：安全部門憂遭以色列暗殺　拒絕穆傑塔巴出席父親葬禮

《紐約時報》引述多名伊朗消息人士報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）原希望出席已故父親、前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）7月9日在馬什哈德（Mashhad）舉行的下葬儀式，並親自主持安葬儀式，但因安全部門擔心以色列趁機發動暗殺，或藉此追蹤其藏身地點，因此拒絕有關請求。

穆傑塔巴缺席妻子追悼儀式

報道引述兩名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員及一名參與籌辦葬禮的人士指出，安全部門認為，穆傑塔巴一旦公開露面，可能成為以色列襲擊目標，因此不批准他出席葬禮。

穆傑塔巴自今年2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲後一直未有公開露面。當時，其父親哈梅內伊、妻子及兒子在首輪空襲中身亡，而穆傑塔巴本人亦在襲擊中受傷。《紐約時報》指出，他周三亦未有出席妻子的德黑蘭追悼儀式。報道引述四名伊朗高級官員稱，穆傑塔巴持續缺席公開活動，已引發外界對其執政穩定性的憂慮。

報道指，據稱由穆傑塔巴發出的書面聲明表明支持與美國談判，但伊朗強硬保守派要求，在穆傑塔巴親自公開露面或發表錄音講話前，不應繼續外交談判。部分強硬派更要求起訴，甚至處決主張與美國談判的官員。

葬禮後將作出的多項高層任命

報道指出，目前伊朗保守派內部的強硬派與務實派正爭相宣稱獲穆傑塔巴支持。其中，以總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）為代表的務實派，目前佔據上風，並成功說服穆傑塔巴支持與美國恢復談判，以紓緩伊朗經濟困境。消息人士認為，穆傑塔巴在葬禮後將作出的多項高層人事任命，將反映他最終傾向支持哪一派政治勢力。

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美國及以色列早前以打擊伊朗彈道導彈及核計劃為由對伊朗發動軍事行動，雙方其後於4月8日停火，並根據上月簽署的諒解備忘錄（MOU）展開和平談判。以色列並非談判一方，並一直批評有關協議未有迫使伊朗在核計劃上作出實質讓步。

料逾1500萬人出席國葬

伊朗官員預計將有1,500萬至2,000萬人送別哈梅內伊，規模有望成為伊朗歷來最大規模國葬。根據官方公布的安排，7月4日在德黑蘭舉行公眾悼念及送別活動，7月7日在什葉派聖城庫姆舉行哈梅內伊及其家屬遺體送葬儀式；應伊拉克各界要求，7月8日將分別在伊拉克什葉派聖城納傑夫及卡爾巴拉舉行送葬儀式；7月9日則在伊朗東北部聖城馬什哈德舉行安葬儀式。

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馬什哈德是哈梅內伊的出生地，而由於伊拉克約有一半人口屬什葉派，與伊朗一直保持密切宗教聯繫，因此部分送葬儀式安排在伊拉克舉行。