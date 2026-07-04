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7-11起訴NIKE 指Air Max 95配色抄襲標誌性配色

即時國際
更新時間：21:40 2026-07-04 HKT
發佈時間：21:40 2026-07-04 HKT

潮流界與零售界兩大巨頭驚爆商標侵權官司！跨國連鎖便利店 7-Eleven（7-11）日前正式入稟美國德州達拉斯聯邦法院，起訴運動品牌龍頭Nike，指控其計劃於7月11日（即7-11品牌創立紀念日「7-Eleven Day」）發售的一款Air Max 95運動鞋，惡意抄襲其標誌性的「橙、綠、紅」三色條紋設計，涉嫌蓄意誤導消費者並侵犯版權。7-11要求法院緊急下令阻止發售，並對已分銷的球鞋進行全面回收及索取金錢賠償。

故意選「7-11 Day」發售被控惡意侵權

總部位於德州歐文（Irving）的7-11在訴狀中指出，公司已使用該款經典的「橙、綠、紅」三色條紋組合長達數十年，廣泛應用於店舖招牌、廣告及各類鞋服商品中，並擁有眾多合法的商標註冊。然而，Nike即將推出的一款 Air Max 95 運動鞋，卻採用了極度相似的配色。更惡劣的是，Nike 刻意將發售日定於7月11日，當天正是7-11一年一度向顧客免費派發「思樂冰（Slurpees）」的促銷慶生日，兩者高度重合。

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NIKE Air Max 95新鞋配色被指侵權，遭7-11起訴。 X平台
NIKE Air Max 95新鞋配色被指侵權，遭7-11起訴。 X平台

7-11斥責Nike此舉是「冷酷且惡意地無視7-11的權益」，意圖藉此蹭品牌知名度牟利，導致消費者誤以為該鞋款是雙方的官方聯名或獲得7-11的贊助。

7-11在官方聲明中表示，為保護品牌免受未經授權的使用，公司不得不迅速採取果斷法律行動。7-11 透露曾多次主動與Nike協商解決糾紛，但Nike拒不讓步，堅稱會如期於7月11日進行全球發售。目前，Nike尚未對此宗商標訴訟作出任何官方回應。

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