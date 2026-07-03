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伊朗局勢︱據報美國評估談判期間 以色列曾密謀殺害伊朗代表

即時國際
更新時間：09:58 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:57 2026-07-03 HKT

根據美媒《紐約時報》7月2日題為《U.S. Officials Believed Israel Was Plotting to Kill Iranian Negotiators》的報道，美國官員評估，在美伊今年商討臨時和平協議期間，以色列可能曾密謀暗殺伊朗的高級談判代表；而自衝突初期以來，暗殺伊朗高層便是以色列的戰略之一。

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美方罕有向伊朗示警

然而，自今年4月停火談判啟動後，美國對伊朗外交部長阿拉格奇（Araghchi）與議長加利巴夫（Ghalibaf）可能遭遇暗殺的擔憂隨之劇增。

官員透露，美方因擔心暗殺行動破壞談判，甚至透過中東國家警告伊朗兩名官員已成目標。美方承認，兩人在戰事激烈時確為以色列的打擊目標，但強調自4月談判開始後，任何刺殺企圖都將終結和平進程並重燃戰火。

伊朗亦向美國尋求安全保證

另據《華爾街日報》報道，以色列曾將兩人（阿拉格奇以及加利巴夫）列入打擊名單，後因4月美伊商討談判而暫時移除。而在4月談判期間，伊朗也透過巴基斯坦和卡塔爾向美國尋求保證，確保代表團免受以色列秘密襲擊。

對於或暗殺伊朗領導人一事，以色列駐美大使館拒絕置評。

美伊代表團的會談目前仍在進行。美國特使威特科夫與總統女婿庫什納日前已在卡塔爾舉行了富有成效的會晤，並強調總統特朗普希望和平進程能「繼續推進」。

 

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