巴基斯坦補習社冧屋頂 14童喪生

巴基斯坦東部重鎮拉合爾發生校園安全慘劇。位於拉合爾卡納地區（Kahna）的一所私人補習中心，於當地時間周二（30日）下午驚傳嚴重的屋頂坍塌事故，事發時大批年幼學童正在課室內上課，沉重的泥石瓦礫瞬間將數十名師生掩埋。當地官方及醫療機構隨後證實，這場「豆腐渣」災難至今已不幸奪去多達14名兒童的寶貴生命，另有至少5至20人受傷送院，其中多人傷勢極為危殆。

老舊豪宅私開補習班天花板突崩 搜救人員徒手掘土抬出浴血遺體

事故引發全國震怒，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）與旁遮普省首席部長瑪麗亞姆·納瓦茲（Maryam Nawaz）已緊急下令彻查，警方目前已拘留包括房主及建築承包商在內的兩名關鍵責任人。

搜救人員徒手掘土救人。X@iihtishamm

人員在現場救人。X@iihtishamm

綜合當地媒體報道，這宗慘劇發生於拉合爾南部人口稠密的卡納Nau地區一處名為Basti Eid Gah的住宅區。涉事大廈當時被用作開設一所私人補習中心。事發時，中心內有大約30至40名年齡介乎4至12歲（亦有消息指5至16歲）的學童，正擠在兩個相鄰的房間內專心上課。

救援1122組織發言人艾哈邁德（Farooq Ahmed）在現場對記者表示，由於大廈二樓平台當時正在實行違規施工或瓷磚修復工程，工人在屋頂堆放了極為沉重的建築材料，令原本就脆弱不堪的危樓結構超出負荷。目擊者指出，伴隨一聲巨響，天花板在眨眼間徹底塌陷，將正在上課的學童困在廢墟之下。

從電視台直播畫面可見，大批身穿制服的救援人員與附近自發的市民，利用鐵鏟甚至直接用雙手，在頹垣敗瓦與滾滾黃土中瘋狂挖掘，逐一抱出滿身鮮血、早已失去知覺的年幼軀體。拉合爾總醫院及卡納醫院隨後宣布，送院的受困者中有14名兒童因傷勢過重，抵達醫院時已被證實不治。

屋頂違規施工釀成地獄級人禍 警方逮捕房主與承建商

拉合爾警方在周二晚上7點發布的權威聲明中指出，現場的黃金救援工作已經基本結束，目前的焦點已全面轉向刑事調查與搜證。警方在初步調查中已採取霹靂手段，正式拘留並逮捕了兩名男子，其中包括涉事房屋的房主以及負責現場施工的建築承包商。

警方聲明指，該房屋的部分區域在事發時正處於不合規的違規施工狀態，承包商涉嫌採用劣質的「豆腐渣」建築材料與工藝，是導致這場地獄級人禍的主因。除了遇難兒童外，還有一名30歲的女教師在事故中受重傷，目前仍在醫院接受搶救。

基礎設施落後危樓遍布 敲響全國警鐘

這宗重大校園悲劇震動了巴基斯坦最高權力層。總理夏巴茲·謝里夫隨即發表聲明，對拉合爾卡納地區補習中心屋頂坍塌導致的珍貴幼小生命逝去，表達了最深切的哀悼與沉痛之情，並稱已指示旁遮普省政府及醫療機構，必須動用一切可能醫療資源，為所有受傷的生還學童提供最高規格的醫療援助與心理輔導。與此同時，旁遮普省首席部長瑪麗亞姆·納瓦茲亦批示，要求警方與地方教育局展開透明、公正且即時的聯合調查，必須將所有幕後黑手繩之以法。

事實上，在人口超過2.4億的巴基斯坦，由於長年缺乏嚴格的建築安全法規監管，加上不法商人為了節省成本而經常使用劣質物料或違章擴建，導致房屋及天花板坍塌的慘劇在當地基層社區屢見不鮮。例如去年在南部城市卡拉奇的萊亞里（Lyari）貧民區，就曾發生一棟五層高危樓全面倒塌、活埋27人的慘劇。今次拉合爾補習中心的慘劇，再次為當地的公共基礎設施安全敲響了沉重的警鐘。