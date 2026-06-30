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俄烏戰爭｜俄退役士兵要見普京 威脅「砲口對準克宮」判監11日

即時國際
更新時間：15:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-30 HKT

俄羅斯退役軍人兼軍事博客盧寧（Alexander Lunin），不滿俄軍內部亂象，上周發布影片公開要求與俄羅斯總統普京會面，並警告若遭拒絕，軍隊「恐將武器轉向克里姆林宮」。影片引發廣泛關注，盧寧被極速起訴「展示極端主義符號」罪名並已判刑。

「許多士兵遭虐待」

2022年莫斯科對烏克蘭發動特別軍事行動後，39歲的盧寧自願前往烏克蘭，曾在前線服役過一段時間，後來返回俄羅斯，並住在西部沃羅涅日（Voronezh）地區。根據《Meduza》與《Mediazona》等媒體報導，他曾服役於俄軍第150摩托化步兵師，並在戰場上負傷。

上周他在Instagram發布影片，要求與普京會面。他在其中一段影片中，聲稱許多士兵因拒絕執行「毫無意義、自殺式的命令」而遭受酷刑和虐待，揚言「如果我不盡快去克里姆林宮當面與你對話，軍隊就會把槍口對準克里姆林宮」。影片獲得了數百萬次觀看。

目前，俄羅斯國內對俄烏戰爭實施廣泛的戰時審查制度，以壓制針對政府和軍事領導層的批評聲音，公開直接批評普京的情況幾乎聞所未聞。

克里姆林宮周五表示，尚未看到該影片，但認為其「措辭奇怪」。

沃羅涅日地區一間地方法院周六對盧寧作出裁決，周一在其網站上公布，盧寧因展示「極端主義」符號的行政違法行為被判有罪，但未提及具體內容或刑期細節。這項罪名一般判監數天，盧寧在Telegram透露自己被判監11天。

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