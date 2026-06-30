美國情侶以為有人遇溺走近施救 驚見3.6米巨鱷正噬殺男子

近日，墨西哥知名度假小城巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）一名28歲遊客在熱門海灘慘遭巨型鱷魚襲擊殞命，當地工作人員隨後捕獲一條長達約3.6米的巨型鱷魚。

死者為28歲墨西哥男子Irving，當時正與朋友在當地旅遊。事發於上周五（26日）傍晚，當時有一戶來自美國的度假家庭聽見萬豪度假村旁的濱海沙灘傳來慘叫，起初誤以為有人被離岸流捲走，男士Chris Bury立即衝上前想要施救，卻沒想到是兇猛鱷魚正在襲擊人類，卻根本無力阻止悲劇發生。

鱷魚身長3.6米 海灘救援設備不足

Bury先嘗試向男子拋出救生圈，但男子未能成功抓住；其後有熱心人帶來一艘獨木舟，Bury跳上船前往救援，卻發現船上沒有船槳，海灘上亦找不到其他救援設備。

Bury事後表示：「我們只能慌忙想盡辦法做我們能做的事。」女士Jamie Yetter形容，鱷魚緊咬住Irving大腿不放，「牠的頭部和我的上半身一樣長，尾巴比我的雙腿還粗。牠不斷翻轉他，並把他拖入水中。」Irving最終在他們眼前遭鱷魚殺害，其遺體於約12小時後，即周六清晨7時左右被尋獲，地點距離事發沙灘約2.5公里。

五名男子合力壓制這頭巨鱷。網易新聞

官方警示務必遵守警示牌提示，不要隨意靠近不明水域。網易新聞

死者28歲墨西哥男子Irving。網易新聞

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事發區域很快捕獲一條體長約3.6米的巨型鱷魚，多張現場照片記錄下抓捕過程，五名男子合力壓制這頭巨獸，有人死死按住鱷嘴防止它傷人。夜間影像亦拍到這條鱷魚張開巨口徘徊在酒店岸邊。相關部門已對鱷魚展開法醫檢測，確認它是否就是襲擊歐文的元兇。

死者母親自責 官方喻遵守警示

歐文的母親克勞迪婭在社交平台發佈長文悼念兒子，文字滿是崩潰與自責，她不停向兒子道歉，遺憾未能好好守護他，坦言餘生都會思念孩子，期盼將來能在天堂重逢。據家屬透露，歐文的父親和兄弟僥倖躲過一劫，突如其來的噩耗讓整個家庭陷入巨大悲痛。

當地民防局長米薩埃爾・洛佩斯・穆羅出面回應，稱相關調查流程正在推進，全程安撫遇難者家屬。官員亦再次提醒所有遊客，哈利斯科州夏季雨季鱷魚活躍度大幅提升，河口、近海沙灘都是高危區域，務必遵守警示牌提示，不要隨意靠近不明水域。Yetter質疑度假村對海灘風險的警示不足，指酒店職員從未告知遊客海域存在危險。