遊日注意｜日本東北接連地震 福岡推測可發生8.1級強震致3300人死
發佈時間：04:21 2026-06-30 HKT
日本近期地殼活動繁仍，繼周四（25日）青森縣和周日（28日）岩手縣分別發生發生黎克特制7.2級和6.1級強震後，港人熱門旅遊勝地九州福岡縣亦拉響警號。日本富士新聞網周一（29日）報道，福岡縣公布了最新一份地震災害預測報告，首度模擬若境內的兩大魔王級斷層——「警固斷層」與「小呂島近海斷層」同時發生移位，恐將觸發高達8.1級的大地震，造成高達3,300人死亡。
20年前「福岡西部近海地震」曾釀千人傷亡
2005年3月20日，福岡縣曾爆發震驚全國的「西部近海地震」。根據去年該災難20周年的回顧報道，當年那場高達7級的強震，最終不幸釀成1死、1,087人受傷，更有近9,000棟房屋遭到無情損毀。從當年的網上歷史片段可見，強震發生時，福岡市中心最繁華的商業區天神區出現極為猛烈的搖晃，多座大廈的玻璃窗被當場震碎，無數尖銳的玻璃碎片如雨點般跌落鬧市街上，場面觸目驚心。
當年的地震震央位於「警固斷層帶」的西北段。然而，福岡縣最新發布的這份災害報告，其恐怖程度遠超當年。報告首度科學模擬了過去20年來從未活動過的「警固斷層帶」東南段（即陸地側），與「小呂島近海斷層帶」一旦不幸同時發生移位時，所可能交織引發的極端災害規模。
最壞情況45000棟房屋毀爛
根據科學推算，一旦這兩條巨大斷層帶同時移位，不僅會引發高達8.1級的超級強震，福岡縣內更將迎來最大震度7的末日式劇烈搖晃。受災影響範圍極廣，當中包括港人極為熟悉的旅遊與居住重鎮：福岡市、久留米市、筑紫野市，以及擁有著名天滿宮的太宰府市，均會無一倖免地陷入全面危機。
報告警告，在最惡劣的情況下，強震恐會導致多達4.5萬棟建築物當場全毀或被隨之而來的火海完全燒毀。在人命傷亡方面，當局推測約有2,400人會直接死於地震建築物倒塌，若再算上災後因避難期間環境惡劣、傳染病或健康惡化等間接原因的「災害相關死亡案例」，總死亡人數預計將飆升至高達3,300人。
報告明確預計強震還將引發海嘯，雖然目前有關海嘯的實際高度和具體淹沒範圍仍在加緊調查中，但潛在破壞力不容忽視。岡縣官方已表明不敢掉以輕心，目前正計劃火速與旗下各市町村緊密合作，全面重新檢視並考慮儲備應急物資的數量，並加緊準備各區的避難中心，以防患於未然。
周日強震發生於當地時間周日清晨5時21分。根據日本氣象廳發佈的資訊，震央位於岩手縣近海（即1994年曾爆發7.6級致命地震的「三陸遙沖」海域），震源深度約40公里。青森縣八戶市及岩手縣普代村均錄得最大震度「5弱」，連遠至北海道等北部地區亦觀測到明顯搖晃。
除了東北地區，熱門旅遊勝地山梨縣日前亦爆發了最大震度達「6弱」的強震，導致首都圈劇烈搖晃。根據地方官方最新統計，山梨縣、靜岡縣、埼玉縣和神奈川縣的受傷人數已進一步攀升至21人。
專家警告：須提防7.5至8級大地震與海嘯
京都大學防災研究所西村卓也教授等專家指出，今次強震與四日前（25日）造成12人受傷、390多座建築物受損的7.2級地震有密不可分的因果關係。由於前次的修復工作尚未完成，接連的強震已令當地地基與建築物結構變得極度脆弱。
專家警告，該海域已變成目前最危險的區域，未來隨時可能觸發高達7.5至8級的大地震與巨浪海嘯。首相高市早苗隨即在社交平台發文，呼籲民眾保持最高級別的警覺。官方亦正密切監控附近的東通核電站、女川核電站及六所村核燃料後處理廠，目前暫未發現異常。