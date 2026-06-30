世界盃2026｜南韓取消球隊包機回國 警查足協涉黑箱任命洪明甫

2026年美加墨世界盃小組賽塵埃落定，被寄予厚望的南韓國家隊卻爆冷黯然出局，無緣晉身三十二強淘汰賽，這場滑鐵盧隨即在南韓內引爆排山倒海的公憤與究責聲浪。隨着風波愈演愈烈，韓國警方周一（29日）更拋出震撼彈，表明將積極介入調查南韓足球協會（KFA）涉嫌違規任命國家隊總教練洪明甫的案件。而南 韓足協則宣布，不會為國家隊安排任何接機或歡迎儀式，洪明甫與球員30日將低調返國。

未經面試架空委員會 足協會長涉濫權遭舉報

這場由足球場內蔓延至司法層面的問責風暴，矛頭直指韓國足協會長鄭夢奎。首爾警方證實，自2024年起已陸續接獲共八宗與洪明甫獲任命為國家足球隊主帥相關的舉報。其中最具爆炸性的一宗，是去年七月針對鄭夢奎涉嫌不當干預主帥任命的實名舉報，指控他涉嫌妨礙業務及濫用職權。

據南韓傳媒報道，當時原本負責任命主帥的國家隊戰力強化委員會被足協高層徹底架空，而備受爭議的洪明甫竟然是在未經正式面試、甚至沒有經過董事會決議的荒謬情況下，便獲得「空降」任命。

韓國文化體育觀光部早前已證實該過程確實存在部分違規行為。

而首爾行政法院亦在早前的裁決中，判定該次任命存在違規，並駁回了足協試圖取消對鄭夢奎處分的請求，目前協會正就此提出上訴。不過消息強調，洪明甫本人並非案中被控訴的對象。

調查歷時兩年等待訴訟結果 洪明甫兵敗辭職下台

面對外界質疑警方為何調查歷時足足兩年才採取積極行動，警方解釋，這是因為當局需時等待相關行政訴訟的結果。警方發言人強調，目前案件仍需進一步深入審查，以釐清鄭夢奎等高層是否有意圖透過欺騙或脅迫手段，來妨礙足協的正常業務與人事任命。

在南韓國家隊確定於分組賽出局的當日，四面楚歌的洪明甫已宣布辭去足球隊總教練一職，提前結束這份原本為期至明年一月亞洲盃的合約。至於身陷濫權漩渦的足協會長鄭夢奎，亦早於上月提前宣布將在世界盃結束後黯然卸任。

總統李在明罕有炮轟 揚言推進大改革杜絕黑箱作業

這宗體壇黑幕甚至驚動了青瓦台。韓國總統李在明昨日在社交平台X發文發表措辭強硬的聲明。李在明怒斥：「若只顧派系利益而忽視真正能力，選拔無能者擔任國家隊主帥，慘敗的結果根本是顯而易見的。」他更表示，政府將會迅速且果斷地推進體育界改革，誓言杜絕同類黑箱作業事件再次發生，以重建國民對南韓足球的信心。