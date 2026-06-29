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歐洲熱浪｜歐盟總部高層開冷氣低層捱熱 員工怒轟「封建」

即時國際
更新時間：20:54 2026-06-29 HKT
發佈時間：20:54 2026-06-29 HKT

歐洲多國熱浪持續，位於比利時的歐盟總部貝萊蒙大樓電力系統不勝負荷，周五中午宣布局部關閉空調系統。然而，歐盟主席馮德萊恩等高層人物所在的高樓層繼續有冷氣，基層員工所在的低樓層則要捱熱，有基層員工抱怨「這簡直就像封建制度」。

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貝萊蒙大樓的員工在中午收到一條短信，內容為：「柏林——緊急——由於極端天氣，1至7樓空調系統被迫關閉，直至今日結束。」

這棟大樓13層高，是歐盟主席馮德萊恩、26位歐盟委員和約3000名工作人員的辦公地點。馮德萊恩的辦公室在13樓辦公，大多數委員的辦公室都在8樓以上。

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根據POLITICO歐洲版旗下電子報Brussels Playbook，內部通訊顯示，這項安排激怒了被迫捱熱的員工，包括農業總司（DG AGRI）的工作人員。

一位在貝萊蒙大樓較低樓層工作的歐盟官員周五告訴POLITICO：「這簡直就像封建制度。」另一位官員也認為這「令人不齒」。還有一位在8樓工作的人員說，即使空調開着，室內溫度仍高達25.7℃。

這波熱浪再次引發了人們對歐洲大部分地區家庭和辦公室缺乏空調系統的討論。歐洲大陸只有大約五分之一的家庭擁有空調。

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