委內瑞拉7.5級地震︱18日大初生嬰受困32小時奇迹獲救 母掩護：他活着我就能活下去

委內瑞拉中北部上周三（24日）傍晚接連發生7.2及7.5級強震，一名僅18天大的嬰兒在受困32小時後，與母親先後獲救，成為了希望的象徵。英國廣播公司（BBC）專訪這位母親，她說是兒子「救了她」，讓她有動力保持清醒和警覺，「只要他還活著，我就能活下去。我時不時地摸摸他的鼻子，確認他還在呼吸。」

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帕蒂諾（Dayana Patino）在首都加拉加斯一間診所受訪 ，講述布瓦礫中度過的恐怖時刻。她們一家住在重災區拉瓜伊拉位於8樓。地震發生時，她剛好在洗碗，以為「只是輕微震動」，立即衝過去抱起兒子胡安大衛（Juan David），結果樓就塌了。

感覺像飛起 然後掉進坑裏

她說：「我感覺自己像在飛。之後，我感覺自己沉入水和泥土中，然後掉進了一個坑裏，就一直待在那裏。我不知道自己當時是怎麼做到沒有鬆開孩子的。我有撞到家具。」她立刻開始尖叫，但很快就意識到沒有人能聽到。「我告訴自己，我不能浪費力氣——等有需要的時候再呼救，在聽到附近有人聲或腳步聲的時候。」

她說當時已不知道自己是怎麼保持冷靜的，她左腿被混凝土壓住，動彈不得，太陽穴也抵着一塊石頭。直到她摸到身下有一本聖經時，她找到了希望。她說：「我的求生之旅就此開始。」

在廢墟的黑暗中，她看到了一束「像月亮一樣的微弱光點」。在獲救前，她聽到哥哥在喊她的名字。她說：「我告訴自己，這是我唯一的機會。我聲嘶力竭，狂喊『我在這裏！』他說『我找到你了，我保證，不把你救出來我絕不離開』。」

現場救援人員隨即展開了一場精心策劃的救援行動，最終母子二人在周四晚上獲救。帕蒂諾雙腿受傷，兒子幸運地只受了輕傷。

嬰兒父：感覺自己像重生

帕蒂諾的丈夫格爾森剛回到家，停好車，地震就發生了。他設法翻過圍欄逃了出來，親眼目睹公寓大樓的慘狀。他說，妻子和孩子獲救的那一刻簡直是個「奇迹」。

在廣傳的救援影片中，可以看到格爾森緊閉雙眼，仰望天空，緊緊抱着兒子，激動不已。他說：「感覺難以言喻。我以為他們都死了。當我看到兒子時，我感覺自己像重生了一樣。我簡直不敢相信⋯⋯我感覺生命又回到了我身邊。」

他們一家三口住處和所有財產都沒有了，心愛的狗狗下落不明，他們悲痛欲絕。但格爾森說：「我們幾乎失去了一切，但我們現在還活着⋯⋯我們將重建失去的一切。」

這場地震已遭成至少1450人死亡。由於大量建築物倒塌，救援困難，預料傷亡人數將大幅上升。