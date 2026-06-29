伊朗局勢｜美伊據報同意停止空襲 擬周二就霍爾木茲海峽談判

美國媒體Axios周日引述一名美國高級官員報道，美國與伊朗已同意停止近期的空襲，並重啟有關霍爾木茲海峽爭議的談判，以避免局勢進一步升級，危及雙方早前達成的臨時和平協議。

美伊擬卡塔爾舉行會談

路透社表示，暫時未能核實有關消息，白宮未有即時回應。報道指，美伊代表計劃於周二在卡塔爾舉行新一輪會談，恢復外交接觸。若消息屬實，將標誌雙方在連日軍事衝突後再次重返談判桌。

一艘貨船上周四在遭伊朗發射的炮彈擊中後，美伊互相指責對方違反6月17日達成的臨時停火協議，令局勢迅速惡化。伊朗周日凌晨向美軍位於科威特及巴林的軍事設施發射導彈及無人機，以回應美軍空襲；美國則表示，當天稍早再次空襲伊朗目標，並指伊朗未有遵守停火承諾。

巴林科威特遭導彈及無人機襲擊

美國總統特朗普其後在社交平台發文警告，若伊朗繼續違反協議，美方將「完成早已成功展開的軍事行動」，更揚言「伊朗伊斯蘭共和國將不復存在」。

此外，中東局勢仍未平息。以色列周日表示，再次空襲黎巴嫩南部真主黨地下設施；伊朗則重申，只有以軍停止在黎巴嫩的軍事行動，整體停火安排才有望維持。巴林及科威特亦證實遭受伊朗導彈及無人機攻擊，其中巴林一幢住宅大廈受損，但未有造成傷亡；卡塔爾則表示，一名國民因區內軍事行動波及船隻受傷後死亡，另有一人受傷。