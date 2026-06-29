世紀熱浪︱法國錄約千宗超額死亡 歐洲多國破高溫紀錄 世衛警告歐洲成升溫最快地區

歐洲持續受極端熱浪侵襲，法國公共衛生部門周日表示，上周高溫高峰期間錄得約1,000宗額外死亡個案，當中大部分為65歲以上長者，主要集中於家庭及巴黎等高溫紅色警報地區。當局指，在最炎熱的三天內，死亡人數明顯高於平日水平，相關統計仍可能隨後續數據更新而上升。

德國波蘭等破高溫紀錄

美聯社報道，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞警告，歐洲目前是全球升溫最快地區，氣溫上升速度達全球平均兩倍。他指出，約1.5億人正受極端高溫影響，並導致多地出現死亡、停課及電網承壓等情況，形容今次熱浪已由「百年一遇」變成幾乎每年出現，呼籲各國加強公共衛生準備。

今次熱浪亦打破多國紀錄。德國連續三日刷新高溫紀錄，東部地區錄得41.7°C新高，鄰近波蘭亦達40.5°C；捷克同樣錄得歷來最高的41.1°C。高溫引發多宗山火，德國部分森林因仍殘留二戰未爆彈藥，令救火行動更為複雜，多地消防員需暫停救援並由拆彈專家評估風險，數百居民被迫疏散。

高溫衝擊能源及生態系統

德國北萊茵-威斯特法倫州鐵路服務減班，萊比錫電車亦一度停駛；法國部分地區則出現雷暴，引發停電及交通混亂，約3.6萬戶家庭一度無電力供應。極端高溫亦持續衝擊能源及生態系統，匈牙利帕克斯核電站因多瑙河水溫過高再度削減發電量，意大利波河水位大幅下降，導致海水倒灌內陸，影響農業及生態環境。

歐洲多地同時出現高溫與雷暴交替天氣。瑞典一個遊樂園遭雷擊，造成多人受傷，其中一名女子情況嚴重；丹麥亦錄得逾千次雷擊。德國柏林方面，急救服務因中暑及熱相關病例大幅增加，單日額外接獲約500宗緊急求助，市內警方甚至出動水炮車，在市中心為民眾降溫。

科學家指，今次熱浪被認為是歐洲有紀錄以來最嚴重之一，若無人為氣候變化影響，出現類似極端高溫幾乎不可能發生。研究亦顯示，今次夜間高溫出現機率較20年前增加約100倍。

熱浪轉移至中歐及巴爾幹地區

氣象部門預測，未來數日法國、德國及捷克部分地區或出現雷暴，西歐氣溫將逐步回落，但熱浪將向中歐及巴爾幹地區轉移。法國氣象局指出，雖然極端高溫已在多數地區緩解，但部分東北地區仍維持高溫警報。

法國衛生部門提醒，即使氣溫回落，熱浪對健康影響可能持續長達10日，呼籲民眾保持警覺。