世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職

2026年美加墨世界盃小組賽完結，南韓在12個小組的「最佳第三名」中跌出前八，抱憾無緣32強淘汰賽。國家隊慘遭淘汰隨即引發南韓國內對主教練洪明甫的排山倒海批評，面對巨大輿論壓力，洪明甫正式宣佈引咎辭職。另外，南韓總統李在明也在社交媒體平台X發文稱，此次國家隊未能晉級世界杯淘汰賽階段，令公眾感到極為失望，對此深感歉意。

餐館便利店禁止入內

有南韓球迷把賽事失利歸咎於南韓足球隊主教練洪明甫，有餐館和便利店張貼告示禁止他入內，網絡平台也出現了威脅要殺害他的帖文。金堤市一間烤肉店的入口處貼着一張寫着「禁止洪明甫入內」的告示，安養市的一間餐廳也張貼同類告示。此前，在上周五最後一場分組賽輸給南非隊後，首爾一間便利店貼着禁入告示的照片已在網上流傳。一個網絡社區出現題為「我將帶頭殺死洪明甫」的帖文。

李在明：組織和人員失誤

此此，總統李在明在社交媒體發文怒批賽果荒唐，要求推動體育團體改革。



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李在明寫道，「我們將迅速推進體育管理改革，確保此類事件不再發生」。李在明又提到，這一結果「顯然是組織和人員方面的失誤」，要求文化體育觀光部認真調查此次事件的具體情況，分析其原因並制定完善措施。



洪明甫執教的南韓在A組僅取1勝2 負，以3分、得失球-1排小組第3，晉級32強唯一寄望要成為8支最佳成績小組第3名之一。隨後H組的剛果民主共和國以3:1擊敗烏茲別克，南韓最終在所有小組第3名排名跌到第9，正式結束今屆美加墨世界盃之旅。