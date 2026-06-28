遊日注意︱沖繩點餐機菜單換中文 拉麵價格變「加一」綠菜貴1倍

日本當中國遊客是肥羊？沖繩一間拉麵被遊客發現，其點餐機如把菜單轉換成中文，相同菜品價格便會變貴，拉麵會貴100日圓，綠茶更貴了1倍。店家解釋，外語菜單包含營運成本，故價格與日文菜單不同。

店家留言撲火

台灣網民在Threads發片，指在沖繩那霸市中心購物街國際通某間熱門拉麵店，準備用餐時，發現點餐機的日文菜單，與中文菜單價格不同，中文菜單上的菜品，價錢會更貴，例如雞白湯拉麵在日文菜單每碗1100日圓，但換成中文菜單便變成1200日圓，綠茶更從150變成300日圓。

沖繩有食店的點餐機菜單換中文後，拉麵價格變「加一」綠菜貴1倍。Threads @pg_traveltw

涉事食店留言解釋。

沖繩有食店的點餐機菜單換中文後，拉麵價格變「加一」綠菜貴1倍。Threads @pg_traveltw

帖文引起許多網民不滿，批評店家是用陰陽菜單，「劏」外國遊客，但也有部份網民指，外國語菜單的價格較貴是翻譯費用。

在網絡引起爭議後，店方也在Google評論上解釋，「為了更好地服務所有國內外顧客，我們調整了部分菜色的價格，我們的外語菜單（提供多語言服務，並補償海外支付手續費）包含營運成本，因此價格與常規日文菜單有所不同，感謝您的體諒」。