塞爾維亞總統武契奇宣佈數周後辭職 分析：料轉戰總理續掌大權

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）星期六（6月27日）在貝爾格萊德一場支持政府的集會上宣佈，將在幾周後辭職，並呼籲舉國保持團結。他表示，塞爾維亞過去十多年在經濟、就業和基建等方面均有進步，當前國家正值關鍵發展階段，需要維持政治穩定與社會團結，以確保國家發展政策的連續性。

6月20日，塞爾維亞諾維薩德市又現反政府示威。法新社

分析：武契奇或扶植盟友

他宣稱，辭任總統職將有助於領導塞爾維亞進步黨（SNS）贏得總統大選和提前舉行的國會選舉。其實，武契奇本月上旬就曾透露，他計劃辭去總統一職，總統大選亦將在未來三至四個月內舉行。

路透社引述分析人士報道，武契奇不太可能退出政壇。若其政黨在議會選舉中獲勝，他的辭職或將為他出任總理鋪路，從而延續塞爾維亞權力核心圍繞武契奇的局面。分析人士更補充，武契奇將會設法扶植盟友繼任總統，以便繼續掌控權力。

武契奇對政界舉足輕重

在塞爾維亞，總統職位很大程度上屬於象徵性質，但武契奇對政黨和政府仍具備龐大影響力。他曾提出再次出任總理的想法，近期亦有數名重要盟友公開對此表示支持。

武契奇於2017年4月當選總統，並於2022年5月連任，任期將於明年年中屆滿。根據塞爾維亞憲法，總統任期五年，只能連任一次。

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辭職適逢示威持續

武契奇的辭職聲明正值當地反貪腐示威持續之際，使學生運動和反對派活躍分子均希望在選舉中有望挑戰武契奇及塞爾維亞進步黨。學生反對派「變革運動」（Move-Change）領導人馬諾伊洛維奇表示：「武契奇辭職並提前舉行總統與議會選舉，是企圖先發制人，以避免因抗議活動和學生運動而面臨必然下台的結局。」

而近年反貪腐示威的導火線，正是2024年11月北部城市諾維薩德火車站遮陽篷坍塌、導致16人死亡的慘劇，此後該意外一直成為當地民眾抗爭的焦點。

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日前，大批學生在諾維薩德市悼念災難死者，並要求提前大選；而另一場學生集會亦定於本星期日（28日）在塞爾維亞中南部城市克拉列沃舉行。