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伊朗局勢︱伊朗轟美軍巴林科威特8處設施 特朗普：伊朗或將不復存在

即時國際
更新時間：09:25 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:25 2026-06-28 HKT

美軍日前連續空襲伊朗，以回應霍爾木茲海峽再有商船受襲。伊朗革命衛隊星期日（6月28日）宣稱，已出動導彈和無人機，摧毀了位於科威特阿里．薩利姆（Ali Al Salem Air Base）空軍基地及巴林美軍第五艦隊的8處重要基礎設施，並警告該區美軍基地未來數天將面臨「地獄」境況。

伊朗周日稱，成功打擊美軍在中東8處軍事設施。K9Aasim@X
伊朗周日稱，成功打擊美軍在中東8處軍事設施。K9Aasim@X

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針對美軍早前的軍事行動，特朗普在當地時間6月27日在社交媒體平台發文表示，「美國戰機剛剛打擊了伊朗導彈與無人機儲存設施以及沿海雷達站點，原因是他們再次違反停火協議。他們很可能永遠學不會！終有一刻，我們將不再保持克制，被迫以軍事手段完成我們業已成功開啟的行動。若真走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

此前，美軍中央司令部表示，依特朗普的指示，已合共打擊霍爾木茲海峽及附近10個軍事目標，包括通訊、防空及無人機儲存設施等。美方聲明強調，已給予伊朗遵守停火協議的機會，惟伊朗上周五遭美軍打擊後，再次以無人機襲擊運油輪，嚴重違反協議。美軍強調霍爾木茲海峽目前仍可通行，美方會保持高度戒備。

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