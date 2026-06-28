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委內瑞拉7.5級強震｜偷工減料夾雜地質惡劣 專家：重災區近1/3建築或成危樓

即時國際
更新時間：08:24 2026-06-28 HKT
發佈時間：08:24 2026-06-28 HKT

委內瑞拉日前接連發生兩次7級以上強震，重創北部沿海及首都周邊多個社區。有工程與地震專家指，老舊建築、施工品質不佳及地質條件等因素，使當地在面對強震時格外脆弱。衛星圖像顯示，重災區拉瓜伊拉州沿海城鎮卡蒂亞拉馬約3萬棟建築物中，便有約三分一受損。地震釀成死亡人數已增至至少1400人，另有數千人受傷，逾5萬人據報失蹤或仍未能聯絡上。中國駐委內瑞拉大使館表示，已確認有7名中國公民遇難。

相關新聞：委內瑞拉7.5級地震｜死亡人數增至逾1400人 國際移民組織估計近680萬人受災

超過1400人死亡 5萬人失蹤

工程師與其他專家，上周三發生的雙強震是逾百年來最強烈的地震之一，造成多棟建築倒塌；災區影片與衛星影像顯示，許多多層建築物已完全倒塌。微軟「AI for Good」實驗室透過衛星圖像評估災情，估計拉瓜伊拉州沿海城鎮卡蒂亞拉馬約3萬幢建築物中，約有1萬幢受損，比例接近三分一。

專家指出，造成大量建物面臨風險的原因之一是委國北部部分住宅是在近期石油繁榮期間快速興建，施工過程可能並未遵循防震工法。工程師表示，1950至1960年代興建的老舊房屋是在現代耐震標準制定前完工，許多建築可能未經補強，因此難以承受強震。此外，部分建築位於軟弱地質與鬆軟土壤上，也進一步放大地震危害。

7名中國公民遇難

加州結構工程師、美國地震工程研究學會前會長柯克表示，鬆軟地層、高樓大廈及老舊混凝土結構，導致此次災害特別嚴重，尤其是當建築物發生「逐層塌陷」時，情況更加嚴重。

自1970年代起，工程界已知混凝土建築特別容易在地震中受損，因此新建築物多會利用鋼材補強。許多已開發國家已要求危險建築進行補強或拆除，但部分中低收入國家在執行上仍相對落後。

其他專家指出，部分倒塌建築物採用重磚作為非結構牆，或是存在「軟弱層」，例如底層為停車場或開放空間，這類設計容易導致逐層坍塌。委國政府在1967年一場致命地震後曾更新建築法規，但目前尚不清楚有多少建築已完成補強。

這場巨震已造成至少數千人死傷，且罹難人數預計將繼續攀升。中國駐委內瑞拉大使館表示，截至當地時間周五下午5時，已確認有7名中國公民遇難。

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