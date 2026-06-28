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伊朗局勢｜以防長：真主黨未解除武裝 以軍不會撤出黎巴嫩

即時國際
更新時間：07:23 2026-06-28 HKT
發佈時間：07:23 2026-06-28 HKT

以色列國防部長卡茨27日發表視頻聲明表示，以色列、黎巴嫩及美國日前達成的三方框架協議中訂明關鍵原則：只要黎巴嫩真主黨未解除武裝，以軍將不會撤出黎巴嫩境內。

黎南「安全區」長期駐留作好準備

卡茨稱，他已與總理內塔尼亞胡指示以色列國防軍，為在黎巴嫩南部所謂「安全區」長期駐留作好準備。以軍將繼續維持在當地控制、沒有居民及武裝設施的區域，同時保留「行動自由」，以應對任何針對以色列軍人及平民的威脅。

據報，三方於26日在華盛頓完成為期四天的新一輪停火及撤軍談判，並達成框架協議。卡茨稱，有關安排有望在「數十年來首次」重塑以色列北部邊境及黎巴嫩的安全格局，並對「伊朗主導陣營」構成戰略打擊。

伊朗若介入阻協議將強力回應

卡茨同時警告，若伊朗試圖介入或以軍事行動阻止協議落實，以方將以「強大武力」回應。

以色列公共廣播公司報道指，協議包括試點計劃，以軍將從黎巴嫩南部利塔尼河兩側兩個地區撤出，之後由黎巴嫩軍隊在美軍協助下進駐接管，並涵蓋清除真主黨地下設施、遏制其軍事擴張及啟動以黎邊界談判等內容。

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