委內瑞拉7.5級地震｜母親捨身救女兒罹難 丈夫：會告訴女兒妳如何救了她

委內瑞拉日前發生7.5級強烈地震，造成至少920人死亡、逾3,000人受傷。一名母親在地震中為保護年幼女兒，不惜以身擋災，最終不幸罹難，但成功保住女兒性命，令當地民眾動容。

丈夫：妳是一位勇敢的母親

委內瑞拉足球員赫克托爾・貝洛（Héctor Bello）在Instagram發文透露，妻子安德烈亞（Andrea）在地震中奮力保護兩人的幼女，最終不幸遇難，但女兒成功獲救。貝洛寫道：「我會告訴她，妳是如何救了她，親愛的；妳為了我們的女兒獻出了自己的生命，直到最後一口氣都沒有離開她，妳是一位勇敢的母親。」

他其後表示已趕赴首都加拉加斯探望留院的女兒，稱女兒及其姨姨情況穩定，但仍需留院觀察。他又悲痛寫道：「我要如何向女兒解釋，妳為了救她而失去生命，而我卻不在身邊，甚麼都做不到？請給我力量。」

貝洛Instagram發文透露，妻子安德烈亞在地震中奮力保護兩人的幼女。Instagram 圖片

貝洛稱：「我要如何向女兒解釋，妳為了救她而失去生命，而我卻不在身邊，甚麼都做不到？」Instagram圖片

安德烈亞在倒塌建築物瓦礫中被發現身亡，女兒在事故中奇蹟生還。Instagram圖片

兩名足球員地震中喪生

當地足球組織「Cumaná de Campeones」亦證實安德烈亞在倒塌建築物瓦礫中被發現身亡，並表示兩人的女兒在事故中奇蹟生還。

隨着救援工作持續，更多死者身份陸續曝光。委內瑞拉足協及多間球會證實，兩名年輕足球員在地震中喪生；前委內瑞拉小姐吉塞爾‧雷耶斯（Giselle Reyes）亦透露，其母親因住所倒塌，疑因驚嚇引發心臟病離世。救援人員仍在災區瓦礫中搜尋失蹤者。