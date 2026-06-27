世界盃2026｜佛得角足協副主席：計劃同中國隊踢友誼賽

2026年世界盃正如火如荼，首次參賽、全國人口僅50多萬的西非島國佛得角男足表現神勇，成功晉級32強賽事，創造歷史。這條來自非洲的「藍鯊」瞬間成為全球焦點。



佛得角足協副主席保羅·桑托斯接受內地「上游新聞」訪問時說，該國足協只有10人，一名主席、9名副主席。一線執行團隊很小，本次世界盃負責統籌工作的只有5人——後勤、行政、裝備管理，一人身兼數職。球隊有專職教練組和醫療團隊，但足協本部人力和資金十分有限，預算和歐美強隊相差千倍。

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保羅·桑托斯說：「我們骨子裏不服輸。佛得角人向來擅長抗爭：當年為獨立抗爭、為民主抗爭、為建設完整國家抗爭，足球領域亦如此。我們像『藍鯊』，以獨有的方式和世界頂級強隊同台競技。」



他感謝中國的無償援助，表示佛得角和中國關係十分友好，中國駐佛得角大使館是佛得角最重要的合作外交機構之一，兩國醫療合作也很緊密。中國援建了兩座醫院，無償援助大批醫用物資，常年有中國醫療隊在當地診療。

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佛得角以3戰3和得3分，以小組第2晉級32強大創歷史。AFP

今屆爆紅的40歲佛得角門神禾仙夏夢想成真，他曾表示希望與阿根廷和美斯交手。路透社

他說，日前佛得角總統還與中國駐佛得角大使共進晚餐，敲定世界盃後安排中佛國家隊友誼賽。「當地華人商圈、零售從業者也和我們深度合作，市面上絕大多數佛得角國家隊球衣都由當地華商供應。華人是我們的摯友、兄弟。」

被問到有哪些經驗可以分享給中國男足，保羅·桑托斯認為，足球發展必須走可持續路線，根基在於本土青訓。很多國家重金引進大牌球星，卻忽視青少年梯隊和本土青訓體系，缺乏長期規劃。