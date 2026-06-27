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美255磅7歲男童病態肥胖亡 非常父母被控二級謀殺與虐兒

即時國際
更新時間：13:44 2026-06-27 HKT
發佈時間：13:44 2026-06-27 HKT

美國密歇根州7歲男童卡斯珀（Casper O’Brien），去年11月在體重達255磅的情況下死亡。驗屍報告指出，卡斯珀死因為極度病態肥胖，其父母達米安與潔西卡（Damien and Jessica O’Brien）涉嫌長期疏於照顧，被控二級謀殺及虐兒等罪名。如果罪名成立，這對夫婦可能面臨終身監禁。

達米安與潔西卡居於弗林特鎮，去年11月警方接獲911報警電話，指一名男童出現醫療緊急情況。警方接報後展開調查，並把男童送院，但其後證實不治，2人之後被捕，法院文件顯示，2人被控二級謀殺、在另一名兒童面前二級虐兒罪，以及2項二級虐兒罪。

卡斯珀日常飲食以薯片薯條為主。X@nojumper
卡斯珀日常飲食以薯片薯條為主。X@nojumper
達米安與潔西卡被控二級謀殺及虐兒罪。X@nojumper
達米安與潔西卡被控二級謀殺及虐兒罪。X@nojumper
美國癡肥問題嚴重。美聯社
美國癡肥問題嚴重。美聯社

主要食薯片薯條

1.3米高的卡斯珀體重逹255磅，當時正在床上，已無法動彈，驗屍報告認定他死於極度病態肥胖，據報他的飲食以薯片和薯條為主。法醫報告顯示卡斯珀最後一次接受家庭醫生檢查是在2024年2月，當時他被轉診至兒科內分泌科醫生，但父母從未帶他去就醫。

密州傑納西縣檢方表示，達米安和潔西卡涉嫌未能妥善照顧孩子，並且沒有提供合理的營養、運動計畫或乾淨的居住環境。

5歲女亦確診病態肥胖

檢方痛斥，2人讓兒子患上嚴重的褥瘡、皮疹和多種疾病，而且在具有醫療保險的情況下，仍不願帶小孩就醫。

檢方另指出，這對夫婦還有一名女兒，案發時年僅5歲，也因未受妥善照顧而被診斷為病態肥胖。法院文件顯示，執法人員到場時，女童全身髒污、頭髮打結，且赤裸在屋外。

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