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高市早苗親信驚爆桃色醜聞 日媒揭5度用公款帶情婦開房

即時國際
更新時間：13:04 2026-06-27 HKT
發佈時間：13:04 2026-06-27 HKT

日本首相高市早苗的親信、官房長官秘書官茂木正因為在出差期間，帶情婦到公費支付的下榻酒店過夜，涉嫌違規，引發爭議。經濟產業省已針對此事展開調查，根據日本政府公告，茂木正即將調往經濟產業省官房，這形同被撤換。

60歲的茂木正是內閣官房長官木原稔的首席秘書官，也是首相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官，被視為高市的重要親信之一。

60歲的茂木正是內閣官房長官木原稔的首席秘書官。X@bunmeido_bun
60歲的茂木正是內閣官房長官木原稔的首席秘書官。X@bunmeido_bun
高市早苗的親信爆桃色醜聞，其用人問題再掀討論。法新社
高市早苗的親信爆桃色醜聞，其用人問題再掀討論。法新社

核心幕僚獲高市提拔

茂木正在高市就任首相之後，罕見被提拔為官房長官秘書官。而首相、內閣官房長官與官房副長官幾乎每天都會開會討論日本政府基本方針，他也會參與其中，因此被視為高市身邊的核心幕僚。

日本周刊《文藝春秋》電子版6月上旬披露，茂木正就任官房長官秘書官之前，在經濟產業省任職時的2025年5月到9月，即大阪關西世博期間前往大阪出差，曾以一人房價與情婦同住酒店，並疑似出現不當行為與洩漏資訊等。

涉不當行為與洩密

木原稔事後證實，茂木正當時出差時曾與外遇對象於酒店共度時光5次，其中2次為一起過夜，且2人過夜時，只付了一人份的住宿費。而茂木正被《文藝春秋》追問過後，已經自掏腰包補回住宿費差額。

根據日本政府周五（26日）公布的人事命令，茂木正即將在下周二（30日）調回經濟產業省，之後將由經濟產業省總括審議官佐佐木啓介接任官房長官秘書官。報道指出，茂木正形同被撤換。

木原稔在周五的記者會並未透露茂木正調職的理由。
 

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