中美關係 | 美升級對中國科企限制 禁止進口華為等5公司產品

美國聯邦通訊委員會（FCC）周五（26日）宣布，將禁止從一批中國製造商進口更多設備，這是華盛頓打擊中國製造電子設備的最新舉措。此舉擴大了聯邦通訊委員會於2022年針對華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）等公司所生產的新型電訊和視訊監控設備實施的禁令。

受此進口禁令直接影響的5家中國核心科技企業包括華為、中興通訊、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）以及大華股份（Dahua）。

美國升級對中國科企限制。法新社

受此進口禁令直接影響的5家中國核心科技企業包括華為。路透社

禁令於7月初生效 包括舊型號設備

聯邦通訊委員會表示，禁令現在不僅包括2022年底開始設計的新型號設備，還包括舊型號，這些都是用於公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施的實體安全監控以及其他國家安全目的的設備。

擴大後的禁令將於7月初生效，未來不論是上述企圖進入美國市場的新研發設備，還是過去已取得認證、仍在市面流通的既有型號產品，一律將從海關源頭被直接攔截並禁止入境。

聯邦通訊委員會表示，此舉「對於透過降低美國通訊業面臨的風險來保護國家安全是必要的」。

聯邦通訊委員會同時表示，將允許美國民眾繼續使用他們已經擁有的設備。

未禁止進口舊型號無人機與路由器

聯邦通訊委員會已針對中國科技產品採取了一系列措施，包括去年12月禁止進口所有中國新型無人機；今年3月又禁止進口中國製造的新款消費級路由器，路由器可將電腦、手機和智能裝置連接到網絡。

但新命令並未禁止進口舊型號的無人機和路由器。

另外，聯邦通訊委員會也正在考慮禁止美國電信業者與中國電信公司互聯互通，這將實際上禁止中國電訊公司在美國營運資料中心。

