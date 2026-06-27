遊日注意｜「雙颱夾擊」險情處處 大阪馬路噴巨型水柱 奈良寶山寺樓梯變黑雨級瀑布

日本列島正面對兩大颱台「米克拉」與「無花果」步步逼近，加上雙氣旋與強烈活躍鋒面的交叉夾擊影響，日本關西及東海部分地區於26日爆發特大暴雨，重災區靜岡縣的日降雨量更錄得350毫米。其中本港市民的旅遊熱點大阪府災情最為嚴重，全市多區頃刻間淪為汪洋水鄉，不僅馬路被徹底淹沒化作洶湧河流，下水道更因不堪負荷，接連噴出高達數層樓、超越高架道路的巨型「間歇泉」水柱，不僅場面駭人，對行人亦會構成危險。大量當地市民將影片上傳至網絡社交平台，引發熱議。

下水道渠蓋被沖飛 水柱超越高架橋

這場突如其來的雙颱風夾擊，令整個關西地區的城市排水系統面臨巨大考驗。網絡上瘋傳的多段震撼影片顯示，在大阪市東區，由於短時間內降雨量過於恐怖，地底排水管線氣壓與水壓瞬間爆表，街道上的多個渠蓋被當場沖飛，隨後竟一波又一波地向高空噴射出粗壯的驚天水柱，噴發高度甚至遠遠超過了一旁的高架道路，宛如自然界的間歇噴泉，場面驚悚。

無獨有偶，在大阪大池橋附近，同樣有大批市民目擊誇張一幕。當地一整排、接連多個下水道孔洞，如同人工噴泉般進行連續性的噴射，整條街道瞬間被地底湧出的洪流徹底吞噬。

居民傻眼：生平未見，大阪完蛋了

除了嚇人水柱外，大阪市內多條核心幹道更在清晨通勤黃金時間徹底變成了「水路」。從現場畫面可見，積水深及車輪，大量私家車與巴士只能被迫冒險涉水前行，稍有不慎便在水中拋錨熄火。

大批平日習慣了都市繁華的大阪居民，面對這場突如其來的洪澇異象顯得束手無策、情緒激動。有當地網友在社交平台上直呼：「大阪真的要完了！我活了幾十年，從未遇到過這種恐怖的情況！」亦有駕駛者驚魂未定地表示：「我真的沒想過，有生之年竟然會看到大阪的鋼筋水泥道路徹徹底底變成一條滾滾河流。」

大阪市內街道下水道孔洞，如同人工噴泉般連續射出巨型水柱。Threads@artemisglamour

大阪市內街道下水道孔洞，如同人工噴泉般連續射出巨型水柱。Threads@artemisglamour

京都鴨川變成「黃河」，整條河流呈現混濁的泥黃色。Threads@balabalabu

京都鴨川百年一遇暴漲變「黃河」 奈良寶山寺階梯驚變黑雨級瀑布

災情不僅局限於大阪，鄰近的京都與奈良同樣拉起最高級別的黑雨天災警報。京都著名的旅遊打卡熱點鴨川，在雙颱風的暴雨連夜灌溉下，水位錄得百年一遇暴漲，平日清澈見底、市民悠閒散步的寬廣河床，如今變成「黃河」，全被滾滾黃泥水淹沒，整條河流呈現混濁的泥黃色，急流夾雜著上游衝下的碎石瓦礫奔騰而下。

而在古城奈良，著名古剎寶山寺亦傳出災情。寺廟依山而建的長長石階，在特大暴雨轟炸下，瞬間演變成極具視覺衝擊力的「黑雨級大瀑布」，大量山洪順著樓梯瘋狂宣洩而下，根本無法通行。

氣象廳發布最高級別特大暴雨預警 靜岡27日料迎更大災難

日本氣象廳今日深夜召開緊急記者會，向全國發布最高級別的特大暴雨及泥石流預警。氣象廳發言人指出，26日東海部分地區尤其是靜岡縣的雨勢最為猛烈，單日降雨量已突破350毫米。

更令人擔心的是，隨著「米克拉」與「無花果」雙旋與強烈鋒面的持續絞殺，預計在今日（27日），靜岡縣及東海一帶將迎來新一輪更為猛烈的特大暴雨。當局警告，地表土壤的吸水量已達極限，隨時可能爆發大規模的山泥傾瀉與城鎮全面決堤，呼籲全日本民眾必須時刻留意警報，做好隨時撤離準備。