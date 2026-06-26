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社媒禁令｜澳洲實施後85%青少年照用 靠「2招」闖關

即時國際
更新時間：20:06 2026-06-26 HKT
發佈時間：20:06 2026-06-26 HKT

澳洲政府自2025年12月起，禁止未滿16歲的青少年使用社交媒體，成為全球首例。但一項調查發現，該國青少年以虛報年齡和上傳「假自拍」等方式繞過禁令，舊使用社交媒體。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）誓言將完善相關法律，並對相關平台採取行動，以確保禁令實行。

相關新聞：全球首例｜澳洲國會通過16歲以下禁用社交媒體法案  當地少年：禁令無用

一項經《英國醫學期刊》（BMJ）發表的研究訪問了408名青少年，發現在禁令生效3個月後，高達85%的12至15歲澳洲青少年仍繼續使用社交媒體。三分之二的未成年用戶是透過謊稱年滿16歲，或隨便上傳一張獲平台認可為「年齡合資格」的自拍照，以繼續用社媒。

謊報年齡、傳假自拍照

路透社報道指出，大量研究表明，科技公司設定的年齡驗證機制（例如自拍）很容易被兒童繞過，而在許多情況下，兒童根本沒有被要求證明自己的年齡。阿爾巴尼斯接受電視台訪問時說：「我們希望確保法律盡可能完善，能夠經受任何法律挑戰。」

目前澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）透露，正着手準備對多個社交平台採取法律行動，若發現系統性未履行禁令，最高罰款近5000萬澳元（近2.7億港元）罰款。

雖然禁令看來像是無效，但有專家指出，平台、家長和青少年都需要一段時間來適應新規定，家長現在更願意監督孩子使用社交媒體。

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