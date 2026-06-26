英王打破先例首公開稅單 查理斯登基至今繳稅逾3.1億 確定不住白金漢宮

英國白金漢宮周四（25日）首度公開英王個人稅務資料，證實查理斯三世自2022年9月登基以來，已繳納超過3000萬英鎊（約3.1億港元）的個人稅款，展現王室提升財務透明度的決心。

這是英國歷史上，在位君主首次對外披露個人的納稅細節。白金漢宮發聲明表示，這項破天荒舉措，是王室履行提高財務透明度承諾的一部分。近年來，英國大眾對於王室財務狀況的監督與輿論壓力日益增加，促使王室採取更開放的態度。

英王打破先例，首度公開稅單。法新社

查理斯三世躋身英國納稅人前100名。法新社

告別200年傳統，查理斯三世修繕後不住白金漢宮。路透社

威廉王儲也首度公開個人稅務資料。美聯社

躋身英國納稅人前100名

聲明強調，這是國王陛下登基以來應繳納的稅額，展現其與普通公民一樣履行納稅義務的態度。

查理斯三世在2024至2025年度繳納了1290萬英鎊的稅款，使他躋身英國納稅人前100名；2023至2024年度他繳納1170萬英鎊的稅款。

威廉王儲繳稅逾2億

除了查理斯三世外，王位第一順位繼承人、長子威廉王儲也首度公開個人稅務資料。自從父親登基、他繼承威爾斯親王頭銜以來，已繳納了超過2000萬英鎊（約2.06億港元）的個人稅款。

在2024-2025年度，威廉王子繳納了776萬英鎊的稅款，並將部分租金收入回饋地方社區，以平息外界對王室營利的批評。在2023至2024年度，他則繳交834萬英鎊的稅款。

查理斯每年從其蘭開斯特公爵領地獲得收入，該領地的設立旨在為君主提供獨立的資金來源，用於官方和私人支出。這是一個包含土地、投資和房產的投資組合。它為國王提供年度收入，在2025-2026年度為2520萬英鎊。其他需要繳稅的收入來源包括國王自己的投資和儲蓄，以及他的私人莊園巴爾莫勒爾和桑德靈厄姆所產生的收入。

白金漢宮明年完成翻新

另外，查理斯三世在白金漢宮明年完成一項歷時10年、耗資3.69億英鎊（約38億港元）的翻新計畫後，將不再居住於白金漢宮。

王室官員強調，國王與卡米拉王后將繼續在白金漢宮內工作，但2人將會居住在附近的克拉倫斯宮。此決定將使白金漢宮能擴大公眾通行權，舉辦更多活動並擴大訪客數量。白金漢宮每年接待約70萬名訪客。

續居克拉倫斯宮

白金漢宮自1837年維多利亞女王登基以來，一直是英國君主的主要官邸。不過，高達3.69億英鎊的10年翻修計畫將於明年完工，查理斯三世已決定繼續居住在鄰近的克拉倫斯宮，僅保留白金漢宮的私人套房供臨時住宿之用。

王室司庫表示，白金漢宮仍會是王室的總部，用於接待外賓與舉行國家慶典。