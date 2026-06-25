呂特自備圖表歸功北約軍費破萬億 特朗普：展現忠誠才可修補關係

近來，在軍事負擔分攤及應對中東衝突的策略上產生嚴重分歧，華盛頓甚至多次威脅削減駐歐美軍並縮減軍事援助。6月24日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）帶著圖表走進白宮，試圖說服美國總統特朗普繼續支持北約。他成功讓特朗普收起怒火、點頭出席北約峰會。

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呂特成功使特朗普答應出席7月的北約峰會。美聯社

特朗普認美歐始終在一起

《紐約時報》報道，北約秘書長呂特周三（6月24日）在白宮橢圓形辦公室會晤美國總統特朗普。面對特朗普再次抱怨北約盟友軍費不足，呂特拿出準備好的圖表打斷發言，展示歐洲近年大幅增加的國防支出。

呂特將這些成果冠名為「特朗普兆元」（Trump Trillion），指出自特朗普2017年首度執政以來，歐洲各國與加拿大累計增加大量軍費，過去兩年便超過2500億美元。

呂特強調，雖然俄羅斯威脅是原因之一，但真正促成歐洲提高軍費的關鍵正是特朗普，成功做到了自前總統艾森豪威爾以來無人能及的成果，同時也為美國創造了大量就業機會。

報道指出，這番說明成功讓特朗普的不滿情緒消退。隨後當呂特反駁歐洲不挺美方對伊朗行動的指控時，特朗普態度明顯放緩，僅稱「有一點不同意」，並承認雖然有少數盟友令人失望，但整體而言歐洲始終與美國站在一起。

批評意英西軍費投入不足

對此，特朗普表示他對北約盟友的要求很簡單，就是「希望他們忠誠」，才可與美方修補關係。同時，特朗普仍點名批評意大利、英國和西班牙投入不足。

特朗普長期批評北約是「紙老虎」，亦不滿部分國家未積極支持美方在中東的政策（如美以2月對伊朗採取軍事行動後，希望盟友協助重新開放霍爾木茲海峽航道）。

報道認為，呂特此行是否真正說服特朗普仍有保留。雖然他成功爭取特朗普會在7月7日出席北約峰會，暫緩其不滿，但特朗普依然未公開承諾將毫無保留地履行《北大西洋公約》第五條的集體防禦義務，也就「一國受襲，視同全體受襲」，因為對歐洲盟國而言，這項承諾才是最關鍵的。

