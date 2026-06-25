委內瑞拉7.5級地震｜最少致32死逾700傷全國進入緊急狀態 美國地質局：或逾萬人遇難

當地時間周三（24日）傍晚6時04分，委內瑞拉中北部地區在一分鐘內，接連發生黎克特制7.2級及7.5級地震。由於震央接近首都加拉加斯，全城瞬間陷入劇烈搖晃，有建築倒塌，驚慌失措的居民紛紛逃往大街暫避，委國代總統羅德里格斯宣布全國進入緊急狀態。據美國地質調查局初步預估，遇難人數很可能在1萬至10萬。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示至少32人死亡，700多人受傷。

美國發出海嘯威脅預警

強震威力更橫掃周邊地區，鄰國哥倫比亞亦有大範圍震感。美國海嘯警報系統對加勒比海多個島嶼發出海嘯威脅預警。本港天文台亦於本港時間今早接獲是次強震報告。

根據美國地質調查所（USGS）初步測定，是次地震規模達7.2級和7.5級，震央位於委內瑞拉的蒙塔爾班（Montalban），即加拉加斯以西大約160公里處，震源深度僅約13公里（本港天文台初步分析則為約10公里），屬於淺層強震。

美國地質調查局地震信息網當天就委內瑞拉強震發布紅色警報，預計地震將造成重大人員傷亡、大範圍破壞和相關經濟損失，並在多地引發災情。初步預估，遇難人數很可能在1萬至10萬。

羅德里格斯說，拉瓜伊拉（La Guaira）看來是受災最嚴重的州，她向全國發表談話時說：「目前我們接獲通報32人死亡，700多人受傷。」她還說尚未收到拉瓜伊拉地區相關數據。

路透社引述災區目擊者指，地震發生時地動山搖，加拉加斯市內的許多高樓大廈均出現劇烈搖晃。有住在高層公寓的居民表示，目睹住家外牆在強震中撕裂出巨大裂縫，大廈入口處的巨型玻璃被瞬間震至粉碎。

根據網民在社交平台X上發布畫面，加拉加斯市中心有多棟建築物在地震後承受不住衝擊而當場倒塌，瓦礫滿布街道，大批民眾慌忙疏散到寬闊街道或廣場。

這輪超過7級的連續強震波及鄰國哥倫比亞的邊境及多個城市，當地有大量居民通報感受到震感。

鑑於震央靠近沿海板塊，美國海嘯警報系統在強震發生後，已向震央300公里範圍內的沿海地區發出危險海嘯預警。當局指，包括波多黎各、美屬維京群島及英屬維京群島在內等多個加勒比海島國，目前均面臨實質的海嘯威脅；而位於委內瑞拉外海的阿魯巴（Aruba）、庫拉索（Curacao）及博內爾（Bonaire）等島嶼，亦極可能在未來數小時內遭到巨浪侵襲。