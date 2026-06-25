伊朗局勢｜特朗普：伊朗通知不會對霍峽船隻徵費 美國將參與國際原子能機構核查行動

美國總統特朗普24日表示，伊朗已知會美國，不會對通過霍爾木茲海峽的商船收取通行費或保險費。他說，「如果這是虛假消息」，兩國的和平談判將即時終止。

特朗普在社交平台發文寫道：「伊朗已通知美國，儘管有興風作浪的假新聞作了相反的報導，但伊朗並未對通過霍爾木茲海峽的船隻尋求或收取任何過路費、任何保險費，亦無收取任何其他形式的費用。如果這是虛假信息，談判將會立即結束！」

特朗普指伊朗已知會美國，不會對通過霍爾木茲海峽的商船收取通行費或保險費。美聯社

特朗普又在帖中重申，「美國沒有給予伊朗任何錢，也沒有將他們的任何資金釋放給他們」。他解釋，美國解凍伊朗資產，讓伊朗用這些錢購買美國的玉米、小麥、黃豆等物資，等同將錢「發放給我們的農民和牧場主」。此前，特朗普已多次表示解凍的伊朗資金將用於購買美國農產品等，但伊朗方面予以否認。

在備受關注的核問題上，特朗普同日在接受美國霍士新聞採訪表示，美方人員將會正式參與國際原子能機構（IAEA）對伊朗核設施的核查行動。

對於伊朗表明目前並沒有允許國際原子能機構人員入境的計劃，特朗普說：「他們會達成協議，將其寫成書面文件，隨後又會出爾反爾，聲稱那並非事實。⋯⋯但他們已經同意了，同意核查人員進入。」但他補充，美國目前並不急於讓核查人員立即進駐伊朗。