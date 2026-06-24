聯合國報告：以色列蓄意傷害加沙兒童 構成種族滅絕

聯合國一個獨立的調查委員會發現，以色列軍隊持續對巴勒斯坦人實施種族滅絕。報告指出，以軍蓄意以加沙走廊的兒童為目標，造成「前所未有的死亡、傷亡和創傷」，顯示其消滅巴勒斯坦人的意圖。即使加沙停火生效後，以色列仍繼續此類行動。



以色列政府一再否認犯下種族滅絕罪，其官員迅速譴責了聯合國周二發布的調查結果。

相關新聞：伊朗局勢︱以國安部長：黎巴嫩是我們遊樂園 伊朗應被轟炸再轟炸︱有片

該報告詳細闡述了自停火以來，以色列對加沙實施的種種限制，包括大規模襲擊和封鎖人道主義及醫療援助，這些措施對巴勒斯坦兒童的生存、健康和發展造成了「多層次的傷害」。

相關新聞：以巴衝突︱內塔尼亞胡：命令以軍控制加沙走廊7成領土

移動的「黃線」靠近即死

據指以色列在地圖上劃定了一條臨時的「黃線」，以標示停火後以軍佔領的區域。但這條線逐漸向西移動，以軍擴大在加沙的據點，並將巴勒斯坦人擠壓到越來越小的領土範圍內。

巴勒斯坦官員稱，居民被禁止越過這條線，數百人因靠近黃線而被槍殺。而由於這條線不斷移動，巴勒斯坦人，特別是兒童，很難確定哪裏是起點和終點。

兒童遭任意逮捕下落不明

該報告還重點關注了約旦河西岸佔領區和東耶路撒冷，以色列定居者對巴勒斯坦兒童的暴力行為也「急劇增加」。報告指出，在加沙和西岸都發生了「大規模任意逮捕和拘留」兒童的事件——其中許多加沙兒童至今下落不明。

巴勒斯坦外交部對該報告的調查結果表示歡迎，並稱其重要性在於「重申國際社會未能制止佔領國的侵犯人權行為，也未能追究那些應對巴勒斯坦兒童遭受的罪行負責的人的責任」。

委員會呼籲以色列政府立即停止在加沙的軍事行動，並遵守其根據國際法對兒童承擔的特殊義務。委員會敦促成員國逮捕國際刑事法院通緝的以色列官員，停止向以色列輸送武器，並對以色列官員和定居者實施制裁。