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高市早苗沖繩追悼儀式遭喝倒采 抗議者高呼「反對戰爭」被帶離

即時國際
更新時間：14:18 2026-06-24 HKT
發佈時間：14:18 2026-06-24 HKT

日本首相高市早苗昨日（23日）出席「沖繩全體戰歿者追悼儀式」並致辭時，遭場內反戰民眾連番喝倒采，高呼「反對戰爭」、「守護憲法第九條」等口號，抗議聲浪一度蓋過其發言。多名示威者其後被警方帶離現場。

據共同社等日媒報道，追悼儀式在沖繩縣知事玉城丹尼發表和平宣言及初中生朗誦《和平之詩》時氣氛平靜，惟當高市被介紹上台時，現場即傳出「反對戰爭」等抗議口號。

多名男女高聲喊出「高市早苗不要再歧視沖繩」、「不要挑起戰爭」、「向24萬人道歉」等口號。現場片段顯示，高市發言期間神色略顯不適，抗議聲幾乎未停歇，部分示威者被在場警員及保安人員強行帶離。

高市反駁：日本沒有戰爭

儀式結束後，高市被問及遭喝倒采一事時表示：「因為我在講話，所以並沒有聽清他們究竟在說什麼。」她反駁稱：「無論閣僚還是首相都負有遵守憲法的義務。現在日本沒有進行戰爭。戰後至今，日本一直堅持走和平國家的道路，這是日本的驕傲。」

鑑於高市政府正致力強化防衛力，她強調：「為了守護和平與國民的生命，想切實自主地加強防衛力。」

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