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伊朗局勢︱哈梅內伊喪禮7月4日一連三天舉行 料2000萬人出席

即時國際
更新時間：12:15 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:15 2026-06-24 HKT

伊朗官方於周二(24日）宣布，為配合已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮儀式將於7月4日一連三天舉行。首都德黑蘭將實施為期三天的公眾假期。

負責統籌葬禮儀式的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官哈桑扎德（Hassan Hassanzadeh）表示：「這位殉難領袖遺體的告別儀式與祈禱儀式，將於7月4日及5日（星期六及星期日）在德黑蘭的大清真寺（Grand Mosalla）舉行。隨後，葬禮將於7月6日（星期一）正式進行。德黑蘭在這三天期間將會放假。」

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德黑蘭放假三天

在此之前，官方媒體曾透露德黑蘭僅會於7月4日和5日放假，而全國其他地區則會在7月6日葬禮當天一同放假。德黑蘭政府預計，屆時將有大約2000萬名民眾出席相關儀式。

今年2月美以聯軍發動的襲擊所觸發，哈梅內伊在該次襲擊中喪生。這場國葬原定於今年3月舉行，但因中東爆發戰爭而被迫推遲。

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美伊軍事行動中喪生

在哈梅內伊遇襲身亡後，其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）於3月初繼任為最高領袖，成為自1979年伊朗伊斯蘭共和國建立以來的第三位最高領袖。據悉，穆傑塔巴在導致其父親及多名官員喪生的爆炸事件中亦受了傷，自獲得任命以來，他從未在公開場合露面，目前僅通過官方聲明對外進行溝通。

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