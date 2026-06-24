全球變暖成異常氣象「放大器」

歐洲異常高溫由「高空急流」減弱與「熱穹」效應結合引發，全球變暖則成為了複合型異常氣象現象的「放大器」。

比利時專家彼得斯解釋，通常控制大西洋天氣的「亞速爾高壓」此次異常向歐洲內陸延伸，原因在於受氣候變化影響，夏季兩極與赤道之間的溫差縮小，導致高空急流速度減慢，「亞速爾高壓」劇烈向北彎曲。這就使得大西洋的涼爽低壓系統被擋在歐洲之外。比利時皇家氣象學家德赫瑙說，在持續的高壓控制下，「熱穹」隨之出現。

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歐洲異常高溫由「高空急流」減弱與「熱穹」效應結合引發。路透社

歐洲異常高溫由「高空急流」減弱與「熱穹」效應結合引發。路透社

歐洲異常高溫由「高空急流」減弱與「熱穹」效應結合引發。路透社

歐洲異常高溫由「高空急流」減弱與「熱穹」效應結合引發。路透社

這個強大的高壓區就像「一個巨大的鍋蓋」，把被加熱的空氣困住並向地面壓縮；它不僅阻礙了雲層的形成，讓更多太陽輻射直達地表，還將試圖上升的暖空氣重新壓回地面，形成一個封閉且難以打破的極端高溫惡性循環。

在這場打破常規的複合型氣象現象中，全球變暖扮演了關鍵的「放大器」角色。

英國牛津大學研究人員吉內斯塔說，雖然高氣壓系統本身並非由全球氣候變化直接創造，但氣候變化抬高了天氣系統運行的「背景溫度」，使這輪熱浪更加極端。