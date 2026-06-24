德國鐵路大癱瘓  因系統故障全國列車停駛

德國國家鐵路（Deutsche Bahn）周二晚發生全國性的大規模系統故障，其核心的「GSM-R」數碼鐵路無線電通訊系統突然全面失效，直接導致全德境內的所有列車調度與安全通訊陷於癱瘓。為了保障行車安全，德鐵下令全線叫停所有正在運行的區域與長途列車，包括城際特快列車（ICE）、區域快車（RE）、區域列車（RB）以及城市快鐵（S-Bahn）等，全部被強制滯留在全國各個大小車站內，現場大排長龍，數以萬計的本地與國際旅客在車站滯留，怨聲載道。

根據德國媒體報道，這次引發全德鐵路網絡大地震的元兇，證實是負責列車與調度中心之間極其關鍵的GSM-R數碼無線電通訊系統出現嚴重技術故障。

雖然德鐵的工程人員及技術專家在事發後已火速鎖定無線電系統的故障核心，們目前正在全力搶修中，未知何時能恢復正常列車服務。此外，由於大批列車在早前被長時間扣留，導致整體的車務調動與人手分配出現極其嚴重的「多米諾骨牌式」混亂，即使通訊系統能初步恢復運作，全德各地的鐵路樞紐目前仍正面臨海嘯般的班次取消與無限期延誤潮，鐵路網完全崩潰。

針對這場突如其來的事故，德鐵呼籲目前身處當地或正準備乘搭鐵路通勤的旅客，必須實施以下應變措施，包括在出發前往火車站之前，旅客應立刻使用德鐵的官方網頁或下載官方手機應用程式，即時查閱並確認自己所屬路線及特定列車的最新營運狀態，避免盲目在月台乾等。