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歐洲央行：人民幣約被低估15% 惟對華重演《廣場協議》不合時宜

即時國際
更新時間：19:59 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:59 2026-06-23 HKT

近年來，貿易逆差的急劇飆升與產業競爭的嚴重失衡，已成為中歐經貿關係的核心焦點。當地時間6月22日，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）再提中歐貿易逆差與人民幣估值議題，並呼籲七國集團（G7）未來必須將人民幣納入貨幣估值的討論當中。

歐洲央行盼中國「坐上談判桌」

拉加德表示，希望中國亦能主動坐到談判桌前，共同解決這些結構性問題。而為了支持其論點，拉加德引述了國際貨幣基金組織（IMF）的研究，聲稱當前人民幣匯率已被「低估了15%至16%」。

同時，拉加德坦言，現在若想效仿當年的《廣場協議》對華採取行動，恐怕已不合時宜。她直言：「如今與《廣場協議》的時代完全不同，我們正面臨一個截然不同的全球局面。」

《廣場協議》致日本經濟衰退

回顧歷史，1985年9月，在美國政府的策劃下，美、日、英、法、德五國的財長及央行首長於紐約廣場飯店召開會議，達成聯合干預匯市、促使美元對主要貨幣有序貶值的《廣場協議》。大多數學者均認為，這正是導致日本此後陷入長期經濟低迷的關鍵導火線。

中方：中歐關係互利共贏

外交部發言人郭嘉昆日前則強調，中歐經貿關係的本質是優勢互補與互利共贏。中國產品的競爭優勢絕非來自財政補貼，而是大量科研投入、充分市場競爭以及完整產業鏈共同作用的成果。他重申，中國從不刻意追求貿易順差，不僅願做「世界工廠」，更願成為「世界市場」。

德國總理默茨在6月中旬聲稱人民幣「被低估高達30%」，鼓吹歐盟效仿當年的美國施壓日本，對華重演《廣場協議》；今年2月，法國政府諮詢機構「高等戰略與規劃委員會」編製的一份報告中，試圖推動歐元對人民幣貶值20%至30%。

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