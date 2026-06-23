金正恩批美韓合作建核潛艇 強調加強核武 將南韓列最敵對國家

北韓從上周六至周一召開勞動黨第九屆中央委員會第二次擴大全會，重申加強核武原則，再次明確對南韓的敵對政策。今次會議由最高領袖金正恩主持召開，他在勞會議上強調，為了因應南韓與美國在朝鮮半島推動軍事現代化與建造核潛艇，北韓將加速提升自身的武力。

官方朝中社報道，金正恩主持為期3天的勞動黨全會，在會議上指明勞動黨和國家政策的方向，提出短期和中長期鬥爭課題，並作出重要結論。

金正恩誓言加快軍事建設。法新社

金正恩主持為期3天的勞動黨全會。法新社

金正恩作出結論時指出：「美國和南韓共同推動下，要讓南韓擁有核潛艇，美韓強化現代武力的舉措，也越來越明目張膽。」

堅守擁核國地位 明確對南韓敵對政策

金正恩說，面對局勢發展，北韓應「堅定立場」進一步加強自身可靠的「防衛威嚇力」。

與會者一致認為，不斷強化核武並堅守擁核國地位，才是應對國際軍事政治局勢變化的唯一正確道路。

會議還再度正式明確了針對南韓的敵對政策。報道稱，勞動黨已正式將南韓定為最敵對國家，譴責美韓本月11日在首爾舉行的核咨商小組（NCG）第六次會議。報道稱，更危險的是，美韓動用核武和常規性戒備態勢等核要素，再次佈局旨在攻擊北韓的核戰爭機構「核咨商小組」，將朝鮮半島局勢推向核戰爭懸崖。

另外，會上還進行了勞動黨組織架構的調整，最高人民會議常任委員會委員長趙甬元被任命為黨中央委員會秘書組織指導部部長。

