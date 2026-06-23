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施紀賢辭職 | 19歲英國第一貓Larry穩如泰山 將迎第7任首相︱多圖

即時國際
更新時間：10:18 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:18 2026-06-23 HKT

上任不足2年的英國首相施紀賢（Keir Starmer）周一宣布辭去工黨黨𣁽及首相之職，消息引發國際社會高度關注。正當唐寧街10號將迎來新首相之際，在位長達15年、19歲的英國第一貓Larry的非官方X帳號@Number10cat則迅速發文表示，牠正在等待第7位「首席僕人」餵自己吃飯。

Larry完全不受政局影響，依然悠閒在唐寧街10號黑色大門前散步，準備迎來自己任內的第7位首相，無疑是英國政壇最穩定的存在。

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等「新僕人」餵飯

X@Number10cat點名有望接任下一任首相的貝安德（Andy Burnham）寫道：「我已批准施紀賢辭去我的『首席僕人』職務，並找來貝安德，要他先報告一下打算一天餵我幾餐。」工黨黨內新星、前曼城市長貝安德是下任英國首相的熱門接班人選。

有網民笑道：「聽說貝安德是忠實的狗派，所以Larry你可能要做好心理準備，跟一隻狗一起住。」

Larry在2007年出生，2011年2月獲時任首相卡梅倫（David Cameron）從倫敦的動物收容機構Battersea貓狗之家帶進唐寧街，正式授予牠「首席捕鼠大臣」頭銜，顧名思義就是希望牠解決唐寧街的鼠患。

入住唐寧街15年 經歷6任首相

Larry入住唐寧街15年來，已經歷文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）、辛偉誠（Rishi Sunak）和施紀賢6位首相，地位穩如泰山。每當有美國總統、歐盟官員到訪英國時，人們經常能在唐寧街門口看到Larry的身影。

Larry平時除了負責捕捉老鼠，還會接待外賓、檢查安全防線、測試古董家具的午睡品質，以及讓粉絲「協助」牠在社交平台X發文。

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