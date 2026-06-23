歐洲熱浪奪18命 法2幼童車內熱死 多國高溫狂破紀錄

極端熱浪持續襲擊歐洲各地，多國高溫屢創紀錄，導致戶外活動取消、交通運輸受阻、學校停課，內勤員工也被要求改為居家辦公。法國已至少18人死亡，其中包括2名幼童在車內熱死。西部葡萄酒產區波爾多的氣溫升至攝氏41.9度，平均氣溫突破6月歷史紀錄，多地學校停課或調整上課時間。

法國東南部卡龐特拉2名分別為2歲及4歲的幼童，被母親發現昏迷在家門外停車場的車內，急救人員到場後仍無法將2人救回。調查人員認為，這場熱浪極可能就是導致2童死亡的主因。

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強烈熱浪持續襲擊歐洲各地，法國高溫創紀錄。路透社

巴黎一名男子跳落運河消暑。路透社

歐洲 多國高溫狂破紀錄。法新社

波爾多42度 巴黎創6月最高溫紀錄

葡萄酒產區波爾多氣溫升至41.9度，打破去年8月創下的紀錄；中部城市普瓦捷則達到41.2度，超越1947年締造的歷史高溫。巴黎周一氣溫升至38.4度，創下當地6月最高溫紀錄。波爾多地區有3名80至95歲的長者因熱浪引發的健康問題身亡。

此外，法國民眾為消暑紛紛下水，有13人於21日至22日期間溺斃，其中包括一名13歲少女。法國民防部門發言人布朗傑為此呼籲民眾要在有救生人員監管的場所游泳。

法13人下水消暑溺斃

法國當局周一因酷熱天氣關閉1350所學校，另有4000所學校縮短上課時間，好讓學生能在中午左右提早放學。

英國氣象局周一表示，當地為期4天的熱浪可能使部分地區氣溫突破39度，輕易打破1957年、1976年共同創下的6月最高溫紀錄35.6度。就在數周前，英國才剛刷新5月歷史最高溫紀錄。

在西班牙，向來氣候較涼爽的北部城市聖塞巴斯蒂安，氣溫預計將達40度。這比該市6月22日的歷史平均氣溫高出逾1倍；監測資料並顯示，歐洲是22日偏離歷史平均氣候最嚴重的大洲。

意12城發紅色警戒

意大利則對12座城市發布熱浪紅色警戒。

世界氣象組織（WMO）今年4月發布的報告指出，歐洲升溫速度超過全球平均值2倍以上。

「奧米加阻塞」型態引發熱浪

倫敦帝國學院極端天氣與氣候研究員巴恩斯表示，這波影響歐洲大部分地區的熱浪屬於「奧米加阻塞」（Omega block）型態，因其氣流分布形狀類似希臘字母「Ω」，中央為高溫氣團，兩側則是較冷空氣。

巴恩斯指出，這個系統正把來自北非撒哈拉沙漠的暖空氣往北輸送，因此出現如此強烈的高溫。